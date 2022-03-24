iOS 15.4頻傳耗電災情！　Apple官網教11招幫iPhone省電

▲iOS 15.4出現耗電災情。（圖／翻攝自9to5mac）



記者崔子柔／綜合報導

iOS 15.4 在本月推出，因支援「口罩解鎖」Face ID功能，讓不少果粉隨即更新，不過許多用戶反應，iPhone的續航力在更新系統後明顯下降，Apple則稱是因app及其他功能需自動調整，在更新後48小時內較耗電屬正常現象，並提供用戶11種省電方式。

一、更新至最新版iOS系統

安裝最新版本有助於最佳化電池續航，iOS裝置透過最新系統通常有最優化的省電效果。

二、避免在極端溫度使用iPhone

iPhone電池最適合的溫度在攝氏16度至22度間，不過在0度至35度間都可正常運作，但應避開在35度以上的環境使用，會造成電池容量永久損害，尤其在高溫下充電的耗損情形更嚴重，系統會鎖定iPhone的充電量在80%，另在0度以下低溫環境使用時，會加快電量消耗，回到合適溫度則恢復正常。

▲蘋果在推特上回應耗電問題。（圖／取自推特）



三、充電時拆下iPhone保護殼

有些保護殼會導致iPhone過熱，若在充電時發現溫度過高可將保護殼拆下。

四、長時間不使用的iPhone，電量應維持在50%

若有一段時間放置iPhone不用，建議將iPhone保存在低於32度的無潮環境，且不需保有100%電量或完全沒電，充電至50%後關機保存最為適當，如果放置超過6個月，每6個月應充電至50%。

五、調整螢幕亮度或開啟自動亮度

調暗螢幕能有效優化iPhone續航力，在控制中心內可以快速調整螢幕亮度，或是到「設定」>「輔助使用」＞「顯示與文字大小」＞開啟「自動調整亮度」。

六、Wi-Fi比行動網路消耗更少電量

保持Wi-Fi隨時啟動，就能在有Wi-Fi的環境有效省電。

七、訊號差時開啟飛航模式

iPhone在訊號差的區域會為了尋找訊號消耗電量，若暫時沒有撥接電化的需求可以開啟飛航模式。

八、開啟低耗電模式

iOS 9以上的系統有低耗電模式，會在電池剩下20%和10%時提醒用戶開啟，打開後螢幕亮度會降低，並減少下載、郵件擷取等背景活動，關閉AirDrop、iCloud同步、接續互通等功能，而接聽電話、查看訊息、上網的功能可繼續使用，重新充上電時，低耗電模式會自動關閉，若想在電量高於20%時開啟低耗電模式，步驟為「設定」>「電池」>「低耗電模式」。

九、查看app背景活動耗電情形

從「設定」>「電池」下的欄位可確認app分別的電池用量，也可查看背景活動時間，另在「設定」>「一般」>「背景app重新整理」，可設定為在連接Wi-Fi的狀況下才允許背景app重整，或直接關閉某app的背景活動，郵件app則可在「設定」>「郵件」>「帳號」>「擷取新資料」中選擇手動增加續航。

十、避免過多通知喚醒螢幕

若在app分別電池用量中出現「主畫面和鎖定畫面」，表示喚醒螢幕過於頻繁，主要原因是推播的通知太多，可從「設定」>「通知」中調整每個app的通知樣式。

十一、用電腦USB替iPhone充電時，須保持電源開機

若電腦關機或處在睡眠模式，可能造成iPhone電量耗盡。