大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

▲鋒面＋華南雲雨帶將移入影響全台天氣。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，南台灣有劇烈對流生成並持續移入，今（21日）晚仍留意劇烈雷擊強陣風出現在西半部偏南區域，會有零星降雨，明（22日）受鋒面通過加上華南雲雨區影響，一路到24日周四，明天上半天就會出現劇烈降雨，主要落在中部以北、東半部地區，甚至會延伸到南部山區，有雷雨，且下半天起降雨轉為大範圍，全台降雨廣且時間長，北台灣高溫下降，變天感受明顯。

氣象局預報，明天鋒面通過及東北季風增強，凌晨開始中部以北及東半部陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，南部地區也有零星短暫陣雨或雷雨，入夜之後，華南雲雨區東移影響，各地降雨持續，中部以北為有雨的天氣，南部及東半部地區也有短暫雨，中部以北地區及南部山區並有局部較大雨勢發生機率。

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溫度方面，清晨各地氣溫約20至22度，白天東北季風增強及各地水氣增、降雨，北台灣天氣轉涼，整天氣溫僅20至23度，越晚越有涼意，中部及花東高溫24至28度，南部29至31度，溫度變化較小，入夜後，中部以北最低溫約16到18度，其他低溫19至22度。

吳德榮在《三立準氣象》分析，最近天氣變化多，常常下雨，依據電腦模擬資料預報，明天開始一波鋒面影響，主要影響在中部以北，雨勢較大、有雷雨，23、24日（周三、四）鋒面夾著雨帶南下，全台下雨且雨勢大，後面緊接著冷空氣，北台灣高溫不超過20度，天氣變化大。周末還有另一波鋒面，25日（周五）有一個空檔、雨勢趨緩，明顯回暖，26日（周六）白天氣溫又回升到30度以上，但是晚上又有一波鋒面抵達，帶來陣雨或雷雨，還有一些冷空氣，造成氣溫明顯變化，又回到20度，北台灣低溫也在15度，變天感覺大，提醒民眾冷暖交替「不急著收冬衣」。

▼更強雷雨襲全台，熱區集中在中部以北。（圖／中央氣象局、NCDR）

▼鋒面通過後冷空氣接力，溫差變化高達10度「冷暖交替」。（圖／中央氣象局）



氣象局指出，23、24日東北季風及華南雲雨區東移影響，各地都有機會出現短暫降雨，23日雨較多，中部以北地區及南部山區有局部較大雨勢發生機率，24日降雨有機會減少些；北部及東北部天氣持續偏涼，其他地方高溫也會下降，雨勢明顯時也有涼的感覺。

25日東北季風減弱，風向快速轉為偏南風，氣溫回升，各地回到溫暖舒適的天氣型態。到了26日又有另一鋒面接近，北部有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東半部地區及南部山區午後開始轉有局部短暫陣雨，南部平地維持多雲。之後27日（周日）鋒面通過及東北季風增強，北東轉涼，其他地方高溫也會下降；中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區也有零星短暫陣雨或雷雨。

【氣象局一周天氣進程】

●3/22（二）鋒面通過、雨多，東北季風增強​、溫降

中部以北及東半部地區局部陣雨或雷雨，中部以北有局部較大雨勢​

南部山區有零星陣雨或雷雨

北台灣降溫幅度約7至9度、中台灣約5至6度、南台灣約1至2度

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●3/23（三）～3/24（四）東北季風及華南雲雨區影響，涼、多雨​

中部以北及東半部地區局部雨，23日中部以北有局部較大雨勢​

感受仍涼

●3/25（五）東北季風減弱，回暖

留意回暖之後，霧在西半部或金馬地區造成的影響

●​3/26（六）鋒面接近，天氣轉趨不穩定，降雨範圍再增

●3/27（日）鋒面通過、雨多，東北季風增強​、溫降

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