紐時：俄烏戰爭延燒　北京愈來愈難隔岸觀火

▲ 俄烏開戰以來，中方未施壓俄羅斯停火。（圖／路透）

文／中央社

俄軍入侵烏克蘭近一個月來，北京未公開譴責或施壓莫斯科停火。紐約時報分析，中俄關係深厚導致歐美國家對北京懷疑加深，隨著俄烏戰爭延燒，中方隔岸觀火愈來愈困難。

俄軍2月24日大舉入侵烏克蘭後，中方多次呼籲和談，卻未施壓俄羅斯談判終止這場造成重大傷亡、數百萬人流離失所、威脅全球經濟甚至糧食安全的戰爭。就算多國領袖敦促北京更積極發揮作用，中方仍不為所動，保持隔岸觀火的姿態。

紐時新聞分析寫道，在中方官員眼中，強力干預充滿中共總書記習近平顯然不願冒的政治與經濟風險。因此，中國嘗試在國際社會氣憤俄羅斯侵略、支持自身實力最堅強夥伴之一之間小心求取平衡。

結果就是俄烏衝突期間中國在外交上退居邊緣，無力或不願發揮與自身經濟與軍事實力相稱的影響力。

韓國首爾延世大學中國研究教授魯樂漢（John Delury）直言：「如果習近平真的希望危機落幕，束手無策的反應只證明中國就算歷經數十年躋身大國地位，在國際政壇上仍無能。」

根據中方官員，習近平18日與美國總統拜登視訊通話時主張雙重途徑，俄烏先停火，隨後提供人道援助。但習近平是否向俄羅斯總統蒲亭傳達此一訊息，外界不得而知。兩人在2月24日俄烏戰爭爆發隔天熱線，自此未再通話。

隨著俄烏戰事拉長、人民不斷受苦受難，中方外交官想盡辦法替北京立場辯護。他們宣傳向烏克蘭提供人道援助，卻拒絕批評蒲亭政府釀成這場人道危機；讚揚烏克蘭團結面對這場戰爭之餘，北京官方卻不將俄方行為形容為「侵略」。

分析寫道，中國避免批評俄羅斯，有損自己聲稱是中立一方的說法。

歐洲因俄烏戰爭而團結一心，歐洲聯盟（EU）與中國峰會4月1日登場前，北京對俄羅斯入侵烏克蘭的立場致使歐洲對中國態度日趨強硬。美國也警告北京，如明目張膽對俄羅斯提供經濟或軍事援助，將招來嚴厲懲罰。

美方官員對習近平深感懷疑，認為中方對北韓發展核武的外交處理可供參考。在北韓議題上，北京敦促平壤放棄發展核武，卻提供北韓能源與其他產品，減輕聯合國制裁北韓的影響。

紐時分析，中方政策被習近平與蒲亭深厚、甚至帶有私人交情的關係綁住，俄烏戰爭讓此一連結承受壓力，但至今尚未斷裂。

中方官員與蒲亭都指控美國煽風點火，讓北大西洋公約組織（NATO）東擴而引發這場戰爭，雙方也都批評美國運用經貿制裁懲罰俄羅斯。分析寫道，在決策背後的零和盤算中，逼迫俄羅斯讓步將形同強化美國及其盟友的地位，但中國也承受不起切斷與美國及其盟友的關係。

曾任新加坡駐俄羅斯與聯合國大使的考斯甘（Bilahari Kausikan）說，除了俄羅斯，中國沒有其他具同等戰略分量且同樣懷疑現今國際秩序的夥伴，因此中方不會做任何危及中俄關係或有損蒲亭權力的事。

俄烏戰爭爆發後，聯合國安全理事會表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案，作為常任理事國的俄羅斯動用否決權，中國則選擇棄權。部分人士認為兩國可能出現嫌隙，但中國自此持續提供俄羅斯外交掩護。

荷蘭海牙國際法院（ICJ）上週審理要求俄羅斯停止烏克蘭境內軍事行動一案，中國法官薛捍勤聯手俄羅斯投下反對票。在其他國際論壇，中國作法也形同阻撓多方爭取和平的努力，無視烏克蘭要求20國集團（G20）部長級會議討論俄烏戰爭的訴求。

紐時分析，隨著烏克蘭與其他地方為這場戰爭付出愈來愈多人道與經濟代價，中國可能發現自身立場愈來愈站不住腳。歐盟首席外交官已敦促中國更努力止戰，與北京維持友好關係的新加坡也做出相同呼籲。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）近期在彭博主辦的一場論壇說：「我認為最重要的是中國在政治、經濟和外交上都對俄羅斯具有極大影響力。」