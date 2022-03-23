俄把核電廠變戰場！澤倫斯基日本國會演說：應持續加強制裁

▲澤倫斯基在日本國會發表視訊演說。（圖／翻攝自YouTube）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基在日本時間23日晚間6時（台灣時間晚間5時）於日本國會發表視訊演說，其中日本首相岸田文雄與各國會議員皆到場。澤倫斯基在演說中首先感謝日本援助，成為亞洲第一個制裁俄羅斯的國家。他同時譴責俄羅斯攻打核電廠，將處理核物質的場所變成戰場。他提到，烏克蘭已經有數千名無辜民眾犧牲，其中更有121名兒童喪命。

根據《日本放送協會》報導，澤倫斯基23日晚間在日本國會發表長達12分鐘的視訊演說，由於日方並無前例，以此也創下史上首例。澤倫斯基在演說中提到，日本是亞洲中第一個站出來對俄羅斯祭出制裁的國家，烏克蘭對此深表感謝，希望未來也能繼續加強對於俄國的制裁，同時感謝日方的積極援助。

自從俄羅斯2月24日發動攻擊後，先後佔領並攻擊烏克蘭的核能發電廠。澤倫斯基直言，「俄羅斯將處理核物質的地方變成戰場，請各位試想，就算戰爭結束，烏克蘭要花多久時間進行善後？」他說，有大量的烏克蘭人被迫離開家鄉，數千人慘死，121名兒童犧牲。

澤倫斯基提到聯合國安理會的無作為，並強調要有新的國際途徑對俄羅斯發出警告。他也示警，日前接獲消息，俄軍準備使用沙林的化學武器發動攻擊，接下來更有可能使用核武。

這場演說約耗時12分鐘，包含首相岸田文雄、參眾兩院的議長、烏克蘭駐日大使以及國會議員，共有500人出席。在演說結束後，全體更起立鼓掌了近1分鐘。

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