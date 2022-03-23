歐洲議會外委會印太報告挺台　外交部：展現自由民主價值

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲議會外交委員會22日通過「歐盟與印太地區安全挑戰」報告，草案中指台灣為重要夥伴和民主盟友，並駁斥中國企圖將烏克蘭戰事與台海局勢類比，指兩者情勢有巨大差異。外交部發言人歐江安23日回應，除彰顯歐洲議會對中國破壞區域和平穩定的警覺，也再次展現捍衛自由民主共同價值的精神，持續肯定並力挺台灣，外交部對此表達誠摯感謝。

歐江安說，外交部樂見歐洲議會外交委員會於56票贊成、8票反對、12票棄權通過「歐盟與印太地區安全挑戰」報告案，內容多處表達對台海安全的關切。

該報告強調，中國對台灣領土完整構成威脅，不利區域安全與穩定，歐洲議會反對任何脅迫及破壞台海現狀的單邊行動，報告同時歡迎台灣在促進印太區域和平與安全發揮積極作用；台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友，因此敦促歐盟與台灣發展全方位的合作，加強雙方在多元議題的交流，報告也重申支持台灣參與國際組織，呼籲歐盟在印太地區應與美國、英國及北大西洋公約組織（NATO）成員國等其他自由民主國家盟友密切合作。

歐江安指出，歐洲議會全會2月通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告兩項決議案，關切台海安全情勢及中國對台軍事挑釁；時隔一個月歐洲議會外委會再度表決通過「歐盟與印太地區安全挑戰」報告案，除彰顯歐洲議會對中國破壞區域和平穩定的警覺，也再次展現捍衛自由民主共同價值的精神，持續肯定並力挺台灣。

歐江安表示，對歐洲議會外委會對台灣的堅實友誼，外交部表達誠摯感謝，歐洲議會全會預計於本年5月就該報告案進行表決，外交部將持續追蹤關注進展。

歐江安說，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續積極與歐盟、歐盟會員國及區域內理念相近夥伴緊密合作，維護台海及印太區域的和平與穩定，共同捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。