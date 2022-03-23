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部分負擔增收時間曝！　健保署長李伯璋：盼陳時中當市長前能搞定

▲▼部分負擔增收時間曝！　健保署長李伯璋：盼陳時中當市長前能搞定。（圖／震傳媒提供）

▲部分負擔增收時間曝！健保署長李伯璋：盼陳時中當市長前能搞定。（圖／震傳媒提供）

記者嚴云岑／綜合報導

行政院日前預告部分負擔調整草案，待蒐集各界意見後公告實施。健保署長李伯璋今接受廣播媒體訪問時表示，若部分負擔順利上路，代表衛福部長陳時中背上的「三支箭」都已拔除，可望投入台北市長選舉，他也拜託陳時中，「希望在您當市長之前能把健保的使用者付費搞定」，另透露政策應該會在5、6月開始實施。

健保署署長李伯璋今（23）日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，被問及陳時中參選市長議題，代為給出正向回應。

李伯璋表示，陳時中曾向他透露，為了留下一些歷史定位，希望能在任內拔下背上的「防疫、食安、健保」三支箭，目前已解決萊豬、福食進口兩大難題，新冠肺炎疫情也逐漸趨緩，剩下最後一支箭，就是健保改革，待健保改革完成後，可能就會投入台北市長選舉，「我不是揶揄他，我認為他真的有那個潛力」。

李伯璋加碼透露，日前在總統府與衛福部長陳時中碰面時，自己就跟陳時中提到，「希望在您當市長之前能把健保的使用者付費搞定」，而加收多項部分負擔費政策上路時間，4月還不會上路，應會在5、6月開始實施。但李伯璋也強調，政府體系是很需要他沒錯，但要選的前提是先搞定疫情，疫情沒搞定選什麼還很難說。

行政院3月16日預告部分負擔草案與健保會版本有4處更動，包括到醫學中心、區域醫院領慢箋，第二、三次領藥維持免收費；地區醫院、診所檢驗檢查免收費級距拉升到500元，經轉診到區域醫院、醫學中心作檢驗檢查，收費上限也從原本的200元、300元調降為150元與200元，但輕症到醫學中心掛急診依然維持800元收費上限，並未調降。

針對健保改革中，原先慢性處方箋第2、3次調劑，醫學中心與區域醫院要酌收100元費用，後來卻轉彎一事，李伯璋表示，醫學中心與區域醫院多收100元，是希望能透過藥品收費補助醫院經營，但醫界認為，若要收取費用應該要全部層級的院所都要收才公平，因此衛福部長陳時中部長後來決定採彈性作法，決定先都不要收。

他也直言，現在收的保費確實不夠支出，目前水位就是剩1500多億元，因此實施健保改革，是希望民眾在多花錢看病時，去思考其醫療行為合理性。而台灣即將邁入超高齡社會，未來健保改革重點也會著重在居家醫療等高齡照護，也希望透過控制醫療支出，給予到偏鄉離島進行巡迴醫療的醫師合理的醫療給付。

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