屏東4月音樂天　台灣祭+3大日音樂節接力登場

▲屏東縣政府4月份將舉辦二場大型音樂活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府4月份將舉辦二場大型音樂活動，4月1日至3日「台灣祭」在恆春大灣遊憩區重磅搖滾，4月8日至10日「屏東三大日音樂節」在屏東市縣立體育館前草地熱力開唱，一南一北音樂盛事接力登場，歡迎作伙來「燒聲」。



縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，過去春天吶喊、春浪音樂季等音樂活動在恆春半島蓬勃發展，不論是不是樂迷每到春假都要來屏東朝聖。近年縣府發展出「台灣祭」及「屏東三大日音樂節」二大音樂品牌，今年安排在四月春假及第二週假日先後登場，加起來超過上百組樂團、藝人演出，場場都是強棒，就是要讓大家知道，4月天就是要來屏東嗨音樂。

「台灣祭」與「屏東三大日音樂節」二大音樂品牌各有主題性；「台灣祭」前身是獨立音樂祭，就是延續之前恆春半島獨立音樂的精神，去年正名「台灣祭」後吸引近40萬人次參與，大受好評，今年1月就有樂迷不斷敲碗詢問相關資訊，近日演出名單曝光，包括張震嶽、玖壹壹、滅火器及美秀集團等金曲金音獎得主都在其中。

「台灣祭」於4月1日至3日率先在恆春大灣遊憩區登場，除了知名藝人，最特別的是扶植音樂創作人，今年從全國報名154個樂團中徵選20組樂團，單獨提供舞台演出，另舉辦「南方大唱」全國原創音樂大獎賽，吸引107組樂團參賽，最後進入前10強的樂團將在4月1日開唱首日進行決賽，因此「台灣祭」規劃四大舞台，三天由上百組團體輪流演唱，帶大家「夢回墾丁」，享受最純摯的音樂熱情。

此外，台灣祭還加碼全明星躲避球與台灣追夢新少年等互動單元，讓樂迷不只有音樂可以聽，更可以在墾丁南國的艷陽下體驗各類型互動遊戲。今年也首度與Mini文創市集合作，古物販售、編髮、編織、手染等超過50個攤位。

「屏東三大日音樂節」顧名思義就是連唱3天，4月8日至10日在屏東市縣立體育館草地開唱，第一天將邀請美聲歌后周蕙、李翊君、林曉培、于子育；第二天有「行走費洛蒙」的嘻哈男神瘦子E.SO、大淵MUTA、持修、麋先生與理想混蛋；第三天由人氣樂團動力火車、徐佳瑩、小宇 宋念宇、?te壞特、魏嘉瑩及琳誼壓軸。

「屏東三大日音樂節」卡司在網路上公布後已引起樂迷騷動，因應活動人潮眾多，第二、三天(9日、10日）將會在仁愛路上搭設400吋大螢幕進行轉播，因此4月8日晚上11點起至4月11日清晨4點，屏東市仁愛路(勝利東路至公園路段)將進行封路，以利相關硬體搭設及拆卸，提醒用路人注意並提早規劃。

傳播處表示，這二場大型音樂會活動相當精彩，提醒大家活動全程均要配戴口罩，保護自己也保護他人，活動詳情請至官方網站及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

台灣祭https://www.amazing-pingtung.com/2022tmf