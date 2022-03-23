新埔站手扶梯故障嚇壞民眾 北捷盤點248台同型號扶梯全數正常

記者陳家祥／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常事件，導致4名乘客受傷，後經檢查後證實為「煞車迴路異常」所導致。為此，北捷執行「電扶梯煞車功能專案檢測計畫」，同時也要求廠商針對與事故同機型的248台扶梯，進行煞車功能檢測，目前已回報檢查結果均正常。

台北捷運公司專案小組執行「電扶梯煞車功能專案檢測計畫」，預計從3月23日起為期一個月，於營運時間內離峰及夜間時段期間，針對系統內1194台電扶梯進行煞車功能相關檢測，務必確認安全無虞。檢查期間部分電扶梯將暫停運轉，造成旅客不便，敬請見諒。

為全面檢視捷運系統內電扶梯煞車功能，北捷擬定「電扶梯煞車功能專案檢測計畫」，預計1個月內，於每日捷運系統營運時間的離峰與夜間時段進行。專案小組成員也會針對同機型248台扶梯進行複檢，確保系統安全。

新埔站異常扶梯，經廠商拆解故障齒輪箱，發現該扶梯齒輪箱鏈盤固定鍵鬆動未準確到位，導致鏈盤打滑，動力及馬達煞車力無法輸出；加上輔助煞車迴路異常無法立刻煞停，導致電扶梯下滑。猶如騎自行車上坡，踩踏自行車踏板時，軸心與齒輪分離，無法將動力傳達到輪子，造成車子下滑。

北捷場域電扶梯均有嚴格的保養期程，本次專案小組，針對系統內電扶梯煞車系統進行功能及性能性測試，確保旅客及營運安全。