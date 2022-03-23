偷吃2顆茶葉蛋判3個月！法官挨批太苛刻　超商女店員上訴結果出爐

▲茶葉蛋示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名超商女店員2018年在上班時間偷吃2顆茶葉蛋，事後被店長抓包提告，簡易庭法官判她徒刑3個月，得易科罰金9萬元，引發各界是否判太重的論戰，全案上訴後，高雄地院法官認為女店員沒前科，違法性甚低，情節輕微，顯可憫恕，減輕其刑仍嫌過重，因此判她免刑。

判決書指出，擔任超商店員的方姓女子，2018年7月連續2次偷取店內販售的茶葉蛋，並在值班時躲在櫃台內偷吃，直到店長清點數量有異後，調閱監視器才發現方女偷吃，後續質問方女後竟得到「客人反應茶葉蛋太鹹」，也供稱有付錢給同事，不過同事作證指出方女並沒有付錢，店長於是提告。

檢察官認為，若收到顧客反應，方女大可直接在櫃台前試吃，不用躲起來偷吃，且事發至今方女仍對自己行為矢口否認，也拒絕賠償店內損失，將她以業務侵占罪起訴，依該罪刑度可判處6月以上，5年以下刑期，得併科3千元以下罰金。

簡易庭時，法官認為方女連續偷吃2顆價值18元的茶葉蛋的確有犯法，不過考量到「情輕法重」，於是引用刑法第59條，又考量到方女無前科紀錄，加上家境貧寒及領有重大傷病卡，將罪刑減輕為3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

判決一出，引發各界是否判太重論戰，不少網友質疑判刑過重，清貧人家偷吃2顆茶葉蛋，代價竟高達9萬元，高雄地院還發澄清稿表示，「已經是法律允許法官判處的最輕法定刑度，如果再低於此一刑度，就是違法判決。」但也有其他法官看不下去，跳出來批高雄法官「太過苛刻！本件其實是可以做免刑宣告」。

全案上訴後，高雄地院法官認為女店員犯罪情節輕微，顯可憫恕，18元的犯罪所得極微，可罰程度不高，且店家不再要求賠償，加上無前科，因此依刑法第59條規定減輕其刑仍嫌過重，判女店員免刑。