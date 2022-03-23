議員戴寧今回家奔喪！上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊：沒做傷天害理的事





▲嘉義市議員戴寧涉詐領助理費遭羈押禁見。（圖／翻攝臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，因涉詐領助理費遭羈押禁見，而其父親戴建三20日因癌症病逝，她因此未能見到最後一面，又因事發當日為週日，其律師無法接見，戴寧直到昨（22）日才接獲父親死訊，並委託律師提出戒護奔喪。據了解，戴寧今（22）日在看守所戒護下奔赴靈堂祭拜父親，當場痛哭失聲，喊道，「我沒有做傷天害理的事」，場面哀戚。

戴寧父親戴建三20日因癌症病逝，享壽80歲，但戴寧因為涉嫌詐領助理費而遭羈押禁見，因此未能見到父親最後一面，也一直到昨日她才接獲父親死訊，悲痛欲絕。

▲戴寧與父親感情極好，昨接獲死訊後悲痛欲絕。（圖／翻攝戴寧臉書）

戴寧律師昨向看守所提出戒護奔喪，並今日由3名女戒護員及2名男戒護員，開著租用的廂型車前往戴寧住家，讓她在在父親靈前上香，由於戴寧住家離菜市場近，為了避免上手銬腳鐐的戴寧被在地親友關切，她只短短停留15分鐘後便返回看守所。

據悉，戴寧過去與父親感情相當好，她昨天在接獲父親死訊之後，難過的吃不下飯，情緒相當悲痛，甚至在今天到靈堂祭拜時，當場痛哭失聲喊道，「我沒有做出任何傷天害理的事，卻被當成罪犯」，對於不能送爸爸的最後一程悲痛欲絕。