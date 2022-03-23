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外賓進飯店才採檢確診「疑國發會行文慢」　陳時中坦言：公文來得較晚

▲▼立法院社福衛環委員會 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

2022智慧城市論壇台北場1名貝里斯籍外賓入境未經過採檢就入住旅館，醫院到旅館採檢發現確診，引發外界質疑指揮中心防疫出現破口，今更傳出主辦單位國發會疑太晚發文，導致指揮中心來不及回文，導致相關流程出包。對此，指揮官陳時中今表示「國發會在3/18來第二次文，那天是禮拜五。」

2022智慧城市論壇台北場於22日舉辦，有17名原本要參加這場活動的外賓未在機場採檢，就直接入住台北市晶華酒店，台北市立聯合醫院帶隊採檢發現1名貝里斯籍外賓確診，其餘則因此隔離。陳時中昨否認「外賓使用外交泡泡入台，而是是專案泡泡。」台北市長柯文哲也直言「這要去問國發會。」外界也質疑國發會是否就是防疫破口。

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陳時中今上午出席立法院衛環會備質詢前受訪時表示，對指揮中心來說，第零天下機就要採檢，在哪裡採檢由主辦單位安排。但今日又傳出最後公文要在機場採檢，陳時中則回應「當時公文送到時，指揮中心還沒批核回文，原來行文就是到下榻旅館檢驗。」

針對外界質疑是否國發會行文過慢，陳時中則坦言「來得比較晚，第二次公文是3/18來，但是以前就表達過，指揮中心的立場是第零天就要驗，因為來自的地方和貴賓不同，採檢地點由主辦單位安排。」

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