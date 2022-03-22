「惡龍」張錫銘假釋遭拒14次　行政訴訟被法官2理由駁回

▲張錫銘不服14次假釋遭駁，提起行政訴訟，結果又遭台南地院駁回。（圖／記者林悅攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣前十大槍擊要犯「惡龍」張錫銘曾犯下多起重大擄人勒贖案，2007年被判無期徒刑定讞後，服刑至今超過15年，從2017開始申請假釋，但14次皆遭駁回，讓他不服向台南地院提起行政訴訟。法官審理後認為，根據張錫銘犯行情節、紀錄及再犯風險，還不適合回歸社會，原處分無誤，因此予以駁回。

張錫銘現年54歲，國二休學後涉及多起恐嚇案件，之後經營賭場，遭提報流氓，還槍殺酒店股東，從此開始為期10年的逃亡生涯。這段期間，他為了籌錢跑路，在1995年到2005年間犯下多起重大案件，包括4起擄人勒贖案件，多次與警方槍戰駁火，最終中彈被捕。

台南地檢署2005年11月偵結起訴，向法院求處死刑。不過，台南地院一審認為，張錫銘沒有凌虐或殺害肉票，因此判處3個無期徒刑、有期徒刑55年6個月，併科罰金新台幣820萬元，合併執行無期徒刑，褫奪公權終身。之後二審、更一審、更二審、更三審均判處無期徒刑，最後最高院駁回上訴，無期徒刑定讞。

張錫銘進入台南監獄服刑後，個性轉趨低調，得知獄中有繼續進修機會，讓國中就輟學的他心生學習念頭，爭取讀書報考高中，並在獄中「漆器工藝班」工作。2018年，他寫信向矯正署陳情，針對用勞作金繳納國民年金保費提出建議，欲替廣大受刑人發聲爭取權益。後來手寫信在網上曝光，端正的筆跡一度讓外界驚艷。

▲張錫銘手寫信字跡工整，訴求清晰，一度引發網友熱議。（圖／爆料公社）

張錫銘服刑將近16年，自2017年首度申請假釋起，5年來連續14次遭駁回，今年2月不服向台南地院提起行政訴訟。張錫銘主張，自己在獄中表現良好，不僅多次受到表揚，累進分數更達假釋級別的一級標準，但原處分未考量，明顯違法。

不過，台南地方法院行政庭長林福來表示，原告犯行剝奪他人生命，並致多名被害人受有財產損害，嚴重危害社會治安，其犯行情節非輕，決議不予許可假釋，並非無據，「本院認為假釋審查應併同考量，犯行情節、犯罪紀錄，及對犯行之修復情形，並無違反禁止雙重評價原則。」

法官認為，張錫銘犯下多起重大刑案，嚴重危害社會治安，加上犯後沒有和解賠償紀錄，再犯風險偏高，尚不適合回歸社會，因此決議駁回。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完