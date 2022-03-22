北市聯醫工會要求公開「染疫補償金」審查標準！陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院企業工會今上午到衛福部疾管署前抗議，質疑醫護因公染疫的補償金額遠低於預期，痛批衛福部黑箱作業。對此，衛福部部長陳時中今回應，審查有一個參考準則，如果要細列項目不反對，之後會針對項目列出金額，讓大家明白。

工會認為醫療人員長期暴露在高風險染疫環境，不幸因公染疫後，衛福部疾管署竟草率敷衍決定補償方案，過程黑箱粗暴、甚至不願對當事人說明。工會常務理事傅奕寧表示，醫療人員染疫確診補償金額遠低於預期，有人甚至拿不到10萬，決策過程更是嚴重黑箱，比疫情期間500元防疫保單的理賠金額還低，保障不如台灣產險。

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對此，陳時中回應，審查東西一定有一致性，所以當然有一個參考準則，但不會公佈審查委員，不想增加專家的負擔，不反對列項目，以後會針對項目列出金額，列出什麼東西多少錢，讓大家明白。

指揮中心也強調，有關質疑補助金額不比臺灣產物保險部分，是因執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助係由主管機關依法編列預算支應，與台灣產物保險應依約繳納保險商業保險不同，兩者無法類比，染疫人員如符合職業災害補償及勞工保險給付相關規定者，亦得申請該等補償與給付。

