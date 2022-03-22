303大停電害中風男缺氧痛苦亡　家屬悲控台電擺爛：無消無息

記者賴文萱／高雄報導

303大停電出人命！高雄市議員邱于軒今（22）日在議會質詢時爆出，303當天有中風民眾因為家用呼吸器無法供氧，導致死亡，對此，高雄市法制局證實，確實在3月15日接獲該起通報。邱于軒轉述家屬心情相當悲痛，家屬也透過親筆信表示，一定會要求台電負起責任、賠償，並強調遭遇不是個案，希望未來不要再有憾事發生。

▲303大停電害中風阿公呼吸器停擺亡，家屬悲痛：一定要台電賠償。（圖／高雄市議員邱于軒提供，下同）

▲▼303大停電害中風阿公呼吸器停擺亡，家屬悲痛：一定要台電賠償。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

邱于軒今天前去個案家屬中探訪，轉述家屬心情相當悲痛、傷心。她也曝光家屬的親筆信，內容寫道，「我是吳爺爺的家人，303大停電當天9點多，外傭聯絡我因為停電造成製氧機沒電而無法製氧，10點05分爺爺不幸往生在家。」

家屬指出，事發之後，家人試著聯絡台電，但台電只留下資料、電話後便無消無息，一家人都覺得很無力，如果沒有議員質詢，根本求助無門。家屬強調，希望台電負起責任，一定會要求台電賠償，也相信他們的遭遇不是個案，希望未來不要有憾事再次發生。

▲▼邱于軒今在議會質詢時爆出，303當天有中風民眾因為家用呼吸器無法供氧，導致死亡 。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，303大停電，吳男中風長期在家臥床，早上9點多看護發現停電造成呼吸器無法供氧，生命跡象薄弱，經急救後仍無法挽回吳男生命。法制局證實，確實在3月15日接獲民眾通報，有家人因為停電造成呼吸器停擺導致死亡，不過因為茲事體大，後續還要再進一步相驗死因釐清。

根據法制局統計，303停電事件受理民眾法律諮詢將近100件，一般用電戶約占70%，大部分反映食材、電器與電子設備、電梯馬達與機板等損壞，其中，有民眾因家用呼吸器無法供氧致死亡。企業或營業商家約占30%，主要反映因停電受有營業損失、薪資損失、機器設備或產品等損壞。

法制局目前收受民眾提出文件，主要向台電請求賠償有2件，一件是藥品損壞、一件電梯損壞。

陳其邁強調，損害賠償的責任方是台電，已協調責請法制局單一窗口協助，由常駐律師在市府大樓提供服務，民眾只要打1999就會專接由專責律師來協助，另在團體訴訟時市府也會提供律師費協助。