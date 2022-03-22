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血液循環差脂肪就囤積！減脂新招「雙重瘦」不是夢

▲▼ 血液循環差脂肪就囤積！減脂新招「雙重瘦」不是夢 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

現代人的工作型態大部份為辦公室與服務業兩大族群，不論是久坐或久站，長期下來都會對下半身造成沉重的負擔，如沒有適當地伸展、鍛鍊，肌肉長期處於僵硬狀態，會造成血液和淋巴循環不良，脂肪自然就會囤積，特別是大腿、臀部及腹部贅肉這些地方。

如想要消除囤積的脂肪，最直接方式是燃燒體脂肪，如健走、慢跑等有氧運動；二則是提升身體日常活動或基礎代謝量；另外還有一項辦法可提升基礎代謝對熱量和改善血液循環的秘方，就是現在網友們激推的「雙瘦組：石墨烯塑崩褲+石墨烯腰夾」不僅能瘦腰又瘦腿外，還能舒緩久坐、久站帶來的腰部痠痛感，並且透過遠紅外線的功能，加速下半身循環代謝，改善浮腫、痠麻、靜脈曲張等狀況。

▲▼ 血液循環差脂肪就囤積！減脂新招「雙重瘦」不是夢 。（圖／業者提供）

▲「雙瘦組合塑崩褲+石墨烯腰夾」由吳淡如、林美秀代言及董至成推薦，見證石墨烯的超能效果。【官網超值優惠組】

超高回購率「激瘦神褲」有效促進循環代謝

根據統計台灣25~45歲女性每5個人就有一個人購買過「黑科技塑崩褲」；許多消費者表示，穿過就回不去了，塑崩褲擁有超強的塑型力，穿上後達到修長窈窕的效果，從S號到2XL，人人都能穿，讓該平的平、該翹的翹，處處展現纖細曲線；此外，同時也透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進部位肌肉放鬆、幫助循環順暢；尤其穿著運動時，更可以大幅提高運動效能，讓循環力增加、提高代謝，穿上慢跑10分鐘、就有長跑30分鐘的效果，讓減肥效果更卓越，成為網推必BUY的激瘦神褲。

▲▼ 血液循環差脂肪就囤積！減脂新招「雙重瘦」不是夢 。（圖／業者提供）

▲石墨烯塑崩褲，擁有超強的塑型，從S號到2XL人人都能駕馭。【EHS東森購物雙瘦組】

配戴二十鐘 效果等同慢跑一小時

除了瘦腿外，許多民眾因上班長期久坐而堆積的腰腹部脂肪而懊惱，業者開發特殊的「黑科技腰帶」，只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身的效果。另外，也特別加上對腰部穴位加壓「彈力磁石條」設計，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，達到「熱灸電療」的效果，能讓腰部得到舒緩，效果更全面，堪稱「腰夾界超強神器」！

▲▼ 血液循環差脂肪就囤積！減脂新招「雙重瘦」不是夢 。（圖／業者提供）

▲▼ 血液循環差脂肪就囤積！減脂新招「雙重瘦」不是夢 。（圖／業者提供）

▲配戴三分鐘，可達到快速爆汗、循環的效果，配戴四周、腰圍竟然可以縮三吋。

「雙瘦組合」限量超殺優惠 僅此一檔

石墨烯有效促進循環代謝，讓運動的表現和效率更好，最重要的是石墨烯的材質特性讓它穿戴上極為舒適親膚；今日東森購物對「雙享瘦」組合特別釋出限量超殺優惠，購買2件塑崩褲就送一件石墨烯腰夾(市價$6600)，此外3/18~3/27為「PP石墨烯品牌周活動」強打滿額贈限量好禮，品牌官網及電商平台每天都有不同超殺好禮優惠，請立即鎖定！

▲▼ 血液循環差脂肪就囤積！減脂新招「雙重瘦」不是夢 。（圖／業者提供）

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「PP石墨烯塑崩褲」。

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲+石墨烯腰夾」哪裡買？

●官網激瘦限量優惠組： https://ppweb.tw/aj7DY

●EHS 東森購物一日限定價$4980： https://chshop.work/bUXK2

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

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