桃園+3！桃機又出現感染源不明個案「2清艙人員確診」

▲指揮中心3/19公布待釐清的其他個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例本土個案，當中3案在桃園，其中2案為桃園機場工作的清艙人員，有喉嚨不適症狀，因為定期採檢確診，感染源有待釐清；另1案則是40多歲女性，因為就醫採檢確診，依照後續PCR與抗體採檢研判舊案，對社區無影響。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於20多歲至70多歲。發言人莊人祥進一步說明，桃園案21913及案21914都是20多歲女性，為某航空公司清倉人員，3/15跟3/16各有喉嚨不適症狀，3/18因桃機員工定期篩檢而篩出，群聚感染源待疫調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃機年初一波清潔人員群聚引起本土疫情，莊人祥分析，本次機場清艙人員新案的可能性比較高，因為其工作性質，機場每天都可能有新的傳染源，但還需基因定序來判定。

桃園另一例是40多歲女性，未曾接種疫苗，3/16因其他疾病就醫採檢，PCR陽性，後續兩次採檢都陰性，而兩位家屬檢驗都是陰性，由於血清抗體檢驗發現S抗體陽性、N抗體陰性，所以研判是舊案，對社區沒有影響性。

▲指揮中心發言人莊人祥公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、59例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸(26例)、印尼(14例)、越南(12例)、美國(8例)、香港(5例)、菲律賓(4例)、泰國及捷克(各3例)、澳大利亞、奧地利、新加坡及韓國(各2例)、多明尼加、印度、法國、波蘭、西班牙、丹麥、馬來西亞、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯、日本及巴西(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年2月23日至3月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,711,183例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,688,929例排除)，其中21,784例確診，分別為6,230例境外移入，15,500例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。