增120例境外移入「創歷史新高」　落地採檢逾半數、緬甸入境最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增120例境外移入，64例為航班落地採檢陽性。入境國以緬甸26例最多，韓國也有2例。指揮中心將於3月22日起對南韓入境航班實施落地採檢，一但驗出陽性將後送醫院或集中檢疫所隔離。發言人莊人祥表示，近期有10+7與14+7入境個案同時解除隔離，採檢人數多了一倍，才會讓境外移入人數大增，「這幾天都會比較多」。

▲3/19確診新增個案。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、59例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸(26例)、印尼(14例)、越南(12例)、美國(8例)、香港(5例)、菲律賓(4例)、泰國及捷克(各3例)、澳大利亞、奧地利、新加坡及韓國(各2例)、多明尼加、印度、法國、波蘭、西班牙、丹麥、馬來西亞、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯、日本及巴西(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年2月23日至3月18日。

▲3/19入境航班篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計6,711,183例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,688,929例排除)，其中21,784例確診，分別為6,230例境外移入，15,500例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。