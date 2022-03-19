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與素未謀面之「老公」購置愛窩？　癡情女險遭騙失財

▲台南市一名程姓婦人，遭假交友真作財水法詐騙，幸好經警方及銀行行員耐心向婦人解釋，始打消匯款念頭，避免受騙上當損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市一名程姓婦人，遭假交友真作財水法詐騙，幸好經警方及銀行行員耐心向婦人解釋，始打消匯款念頭，避免受騙上當損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名程姓婦人，透過網路認識自稱「樂」的男子，2人相談甚歡並以老公、老婆互稱，「老公」以一同購置房地產為由要求匯款9萬元，被愛沖昏頭的程婦為把握這遲來的黃昏之戀，於是前往民生路銀行滙款。經警方及銀行行員耐心向婦人解釋，始打消匯款念頭，避免受騙上當損失。

▲台南市一名程姓婦人，遭假交友真作財水法詐騙，幸好經警方及銀行行員耐心向婦人解釋，始打消匯款念頭，避免受騙上當損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警二分局18日中午12時許接獲銀行行員報案，指稱有一名婦人準備要臨櫃匯款新台幣9萬元至網友指定帳戶，行員一聽直覺婦人疑似遭詐騙，便立即報警處理。

▲台南市一名程姓婦人，遭假交友真作財水法詐騙，幸好經警方及銀行行員耐心向婦人解釋，始打消匯款念頭，避免受騙上當損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局民權派出所副所長莊民誠、警員曹瑞傑獲報後便立即趕往現場，經了解是一名46歲程姓婦人在網路上認識自稱樂的男子，雙方未曾見過面，平時均利用LINE通訊軟體聊天，相談甚歡之後便和對方以老公、老婆相稱。樂男子以甜言蜜語並相約一同購置幸福「愛窩」為由，讓陷入情愛熱戀之程婦深信不已，續要求至銀行臨櫃匯款新台幣9萬元至指定帳戶。

▲台南市一名程姓婦人，遭假交友真作財水法詐騙，幸好經警方及銀行行員耐心向婦人解釋，始打消匯款念頭，避免受騙上當損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

程婦在警察到場關懷時仍堅信，該男子是其「老公」，怎可能騙老婆呢？在員警向程婦苦口婆心勸說：「妳有看過本人嗎？」，這類情況是常見的假愛情詐騙，千萬不要被此類話術騙了，經員警耐心說明勸阻，並舉出網路多起假交友投資真詐財等手法案例說服，程婦才恍然大悟打消匯款念頭，表示自己差點受騙，警方成功阻止本起網路詐騙案。

▲台南市一名程姓婦人，遭假交友真作財水法詐騙，幸好經警方及銀行行員耐心向婦人解釋，始打消匯款念頭，避免受騙上當損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局呼籲，詐騙集團以愛情交友方式，常用帥氣或貌美照片搭訕，透過交友平台互加好友，再以網路通訊軟體向被害人噓寒問暖，並以甜言蜜語及各種理由話術要求匯款，使其陷入圈套，對於來路不明的網路交友，一定要小心查證，多一分警惕、少一分損失，警方呼籲，對素未謀面網友推薦的各種投資，應審慎思考與評估，有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢，請勿輕信詐騙謊言，以避免上當受騙。

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