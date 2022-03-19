闖知名賣場狂偷24物！台北男被抓包還嗆：沒錢想報警就報警

▲劉男闖賣場偷竊，被抓包後還大聲嗆聲。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、林昱萱／台北報導

一名劉姓男子日前到某間知名賣場，順手偷盜了火鍋湯底、肉片、烤雞等24項商品，而被店家抓包後，竟然還嗆聲說，「沒錢、要報警就報警」。對此，警方訊問後，依法將其移送偵辦。

警方日前接獲某間知名大賣場有小偷，趕赴現場後發現劉男身無分文，身上背著巨大背包，裡面有火鍋湯底、多種肉片、蔬菜、烤雞、酒品等24項商品，而更囂張的是，劉男也毫不在意商家報案，而警方後續查證身分後也發現劉男是竊盜通緝犯，立馬將其帶回警局偵辦。

劉男自稱室內設計師，有多項刑案資料，自2020年起多次進出各大知名賣場、連鎖商家行竊商品，即生活上有需求就前去「拿取」帶回使用，並以結帳單項商品之方式矇騙店員，已多次得手，被竊商家計有連鎖賣場、服飾店、生活百貨商店、家電用品店、傢俱行、眼鏡行等處竊取「所需用品」，缺什麼就拿什麼。

此外，劉嫌也是中正、大安區竊盜慣犯，是轄區分局相當頭疼的人物，全案依涉竊盜等罪嫌移送台北地檢署偵辦。對此，中正第二分局呼籲，商家、賣場等大型營業場所，應有自我防竊概念，增加保全人力、加裝防竊設施，勿造成民眾有貪圖小利之念頭，警力有限民力無窮，切勿仰賴警察事後追查，徒增自身財物損失困擾及耗費警察維護治安的力量。