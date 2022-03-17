拜拜供品被偷！他好奇「大家會報警嗎」　掀起兩派網友論戰

▲拜土地公供品被偷，他好奇「大家會報警嗎」，兩派網友戰翻。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在批踢踢表示，他日前帶供品到土地公廟拜拜，中途離開一段時間去買蛋，不料回來時發現供品被偷了，但他認為「也許現在生活不好的人很多」，所以決定先找里長或廟公調閱監視器，確認小偷身份後再做打算，也好奇「大家拜拜的東西被偷，會想報案嗎？」

原PO表示，他日前晚上到土地公廟拜拜，供奉了兩罐洋芋片、一桶兩公升牛奶及其他許多東西，中途離開一段時間去買蛋，不料15分鐘回家後卻發現，大概價值200元的供品被偷走了，「也不是全部都偷走，想問若你，你會想抓出小偷嗎，像是報警調監視器抓人之類的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為，現在生活狀況不好的人很多，因此想說先找里長或廟公調閱監視器，確認小偷的身份後，再決定要不要報警，「如果是生活狀況不好的那種，就當作沒有這回事，或是改天遇到買東西送他們，但如果是一些不缺錢的人，也許就去報案吧」。

貼文一出引發網友兩派戰翻，多數人認為「200元我就當做善事了」、「拜拜的我不會，但若是放在機車上的東西就會」、「如果是一般的食物，金額也不是很大的話，真的就當作救濟生活困苦的人了」、「在廟裡被偷，我會當作做功德」、「都願意拜拜了，就當作捐給那些可憐蟲吧」。

但也有人認為，「我才不會自我安慰對方很窮，偷東西的人貪心居多」、「不報警就是姑息養奸」、「我會報案唉，不會姑息這種行為，一次兩次食髓知味，然後就成慣竊」、「窮困不能合理化竊盜」、「如果是貪小便宜的話，追究到底」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完