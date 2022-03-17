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樂生療養院修繕強行斷水斷電　監委批枉顧院民權益自動調查

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員范巽綠17日表示，樂生療養院辦理舊院區修繕工程，未依法踐行院民參與程序、與院民溝通，導致社運團體發起「守夜蓬萊，日出樂生」行動，引發嚴重社會爭議與對立，牴觸漢生人權條例立法意旨及兩公約對於人民居住權的保障，她已經申請自動調查。

范巽綠17日晚間發布新聞稿指出，漢生病舊稱「痲瘋病」，因受日據時期優生主義的影響，造成患者受到長期不當之隔離及社會歧視，立法院在2008年通過「漢生病患人權保障及補償條例」，對於因隔離治療政策導致社會排除，身心遭受痛苦之漢生病病患，透過法制化給與撫慰及補償。

范巽綠說明，行政院在2017年通過「樂生園區整體發展計畫」，編列新台幣10.7億元預算，建造漢生醫療人權園區，保障其醫療及安養權益，足顯政府機關對醫療人權之重視。

范巽綠表示，衛生福利部樂生療養院從2020年起，屢以修繕文化資產為由，要求院民搬離原居住房舍，關閉舊院區醫療中心，甚至逕自將院內供院民集會使用的「蓬萊舍」斷水斷電，且須於2022年3月1日清空，禁止院民使用。

范巽綠指出，蓬萊舍是樂生療養院保留運動的重要見證地，行政院在2017年核定通過「樂生園區整體發展計畫」，原規劃將蓬萊舍作為抗爭文物紀念館，卻遭院方擅予規劃改建為3間套房，涉違反上位計畫。

范巽綠再指，衛福部及樂生療養院在修繕過程中，疑似未依《文化資產保存法》規定踐行民眾參與程序，與院民進行有效溝通，導致社運團體發起「守夜蓬萊，日出樂生」的社會行動，引發嚴重的社會爭議與對立，相關行政措施恐有忽視政府資訊公開的義務，枉顧院民權益之虞。

范巽綠質疑，樂生療養院歷任院長對於院區修繕工程計畫的執行情形為何，以及現任院長將「蓬萊舍」變更為3間套房的決策經過為何，是否符合行政院核定之規劃使用計畫。

范巽綠也說，衛福部及樂生療養院辦理院區修繕工程計畫，有無就院民醫療、居住品質及無障礙環境規劃，提出相關配套措施及處理情形，以及就院民反映事項，有無提供溝通管道或平台，謀求院民共識。

范巽綠表示，衛福部有無本於主管機關權責，就本件社會關注議題妥為因應處理，相關人員有無怠忽職守，枉顧民眾權益之情事等疑義，事涉醫療人權保障，有深入調查釐清的必要。

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