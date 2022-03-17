　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿里山公路自小客撞橋墩「烏龜翻」　駕駛乘客雙雙送醫　

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路35.7公里處17日上午9時50分許，1部由李姓男子駕駛自用小客車從阿里山公路東往西下山方向疑似因自身恍神不慎擦撞到路邊橋墩，導致李男所駕駛車輛翻覆在路中，所幸2人當下已自行脫困，另也未波及其他車輛，李男及其同車1位女性乘客均受輕微擦傷，2人皆由救護車送嘉義聖馬醫院治療。

▲▼ 阿里山公路35.7公里自小客翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山公路35.7公里自小客翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 阿里山公路35.7公里自小客翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方接獲車禍報案後立即前往處置，並於現場協助交通疏導管制，經聯繫拖吊車將該部事故車輛吊離後，目前該路段已恢復正常通車，案經警方調查，李男酒測值為0 mg/l，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

警方表示，用路人於山區駕駛車輛勿疲勞駕駛，並應遵守道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，隨時注意車前狀況及保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。

▲▼ 阿里山公路35.7公里自小客翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局表示，接獲民眾報案，於阿里山公路(台18線)35.7公里忠孝橋上，一部自小客車自撞翻覆案件，番路及中埔分隊計消防車1部、救護車2部前往救援；救援人車於10時05到達現場；現場為1部自小客車疑似撞擊護欄後翻覆，所幸車上2名乘客均已自行脫困，由本局番路91後送醫院檢查；詳細事故原因仍待警方調查。

▲▼ 阿里山公路35.7公里自小客翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
偵測到閃電！即起大雨轟整晚　氣溫驟降6度
女大生跟狗玩親親「遭咬掉下唇」！　鮮血狂噴
同桌姓名集滿「這3個字」！　貳樓全桌打5折
快訊／賓士「後座中彈男」腦死！母拔管放棄急救　決定器捐
女大生退租「垃圾跳蚤滿屋」！房東「見變廢墟」怒：還飄屍臭味
醣醋醬「包裝藏暗號」酸甜程度不同？　麥當勞解答
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚影片曝光！對向飛來2.5公斤鐵片　女教師遭砸中當場死亡

3歲女叫爸爸「那個人」！蜷曲坐姿畫按摩器　揭工程師鬼父獸行

住產後護理之家9天嬰兒「屁股爛」　新手媽崩潰退住：回家自己顧

枋寮鄉公所又爆發包工程弊案　前鄉長也被搜索約談

他網路約砲「中途沒感覺」想走　人夫壓頭逼繼續下場曝

2台男非洲走私盜獵犀牛角坐牢5年　調查局跨千里接囚回來繼續關

快訊／賓士「後座中彈男」腦死！母拔管放棄急救　決定器捐

台東市多處電纜線遭竊路燈不亮　歹徒連台電宿舍旁也敢下手

阿里山公路自小客撞橋墩「烏龜翻」　駕駛乘客雙雙送醫　

快訊／余天助理涉詐遭搜索　證券商「贊助20萬」全被私吞

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

驚悚影片曝光！對向飛來2.5公斤鐵片　女教師遭砸中當場死亡

3歲女叫爸爸「那個人」！蜷曲坐姿畫按摩器　揭工程師鬼父獸行

住產後護理之家9天嬰兒「屁股爛」　新手媽崩潰退住：回家自己顧

枋寮鄉公所又爆發包工程弊案　前鄉長也被搜索約談

他網路約砲「中途沒感覺」想走　人夫壓頭逼繼續下場曝

2台男非洲走私盜獵犀牛角坐牢5年　調查局跨千里接囚回來繼續關

快訊／賓士「後座中彈男」腦死！母拔管放棄急救　決定器捐

台東市多處電纜線遭竊路燈不亮　歹徒連台電宿舍旁也敢下手

阿里山公路自小客撞橋墩「烏龜翻」　駕駛乘客雙雙送醫　

快訊／余天助理涉詐遭搜索　證券商「贊助20萬」全被私吞

驚悚影片曝光！對向飛來2.5公斤鐵片　女教師遭砸中當場死亡

航港局辦理緊急採購加速移除貝里斯籍「聯利」輪船體

亞馬遜雨林「失蹤27天」奇蹟獲救！　小兄弟慘餓成皮包骨

偵測到閃電！即起大雨轟整晚　驟降6°C「最低溫時段」出爐

周天瑋／俄侵烏是美的默許？　拜登冷決下的悲劇

男友幫記生理期！「下秒拿指甲剪問1句」妹子心寒：我小題大作？

3歲女叫爸爸「那個人」！蜷曲坐姿畫按摩器　揭工程師鬼父獸行

台中捷運今發「全線暫停營運公告」！中捷公司緊急發聲明回應了

戴培峰季後下功夫！春訓開轟　聽丘總一席話大膽攻擊

住產後護理之家9天嬰兒「屁股爛」　新手媽崩潰退住：回家自己顧

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

「遭2.5公斤鐵片砸頭」！駕駛當場死亡

21歲賓士正妹急左轉　對向騎士撞上噴飛肋骨斷

開車到校途中遇劫　台88「鐵片」殺死高中女師

380萬休旅國道2度刁車　原因找到了

網紅空屋「超渡女孩」　廢棄樓風光過往曝

辣妹身分曝光！趴引擎蓋露屁股蛋　事後失憶全無印象

未婚高中女師遭鐵片殺死　全校悲驚：學生當孩子照顧

要小六學童相互打耳光還錄影　變態補習班老師被拘提

楊登魁病逝驚爆被A上億　悠活前董座被起訴

即／台中狠夫一刀殺妻　逃亡2天躲寺廟工地落網

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

銀行理專盜6年偷16客戶1億元　拿去賭博炒股

更多熱門

相關新聞

7旬翁血糖過低　逆向直駛阿里山公路連環撞

7旬翁血糖過低　逆向直駛阿里山公路連環撞

嘉義國道三號中埔交流道與平面道路台18線阿里山公路，26日晚間7時許發生一離奇車禍，7旬老翁原本由中埔鄉大義路西向東往台三線開，卻因不明原因先跟一自小客車發生擦撞，隨後逆向開在阿里山公路上，險與正準備下交流道的車陣發生擦撞，老翁車子最後在交流道口匝道撞上分隔島，由於適逢周末各地準備湧入阿里山及中大埔，當地車流也因此一度受阻近半小時。

車下山撞隧道　5送醫1女意識不清

車下山撞隧道　5送醫1女意識不清

即／阿里山公路晚上8點起預警性封閉！

即／阿里山公路晚上8點起預警性封閉！

阿里山公路34.8公里處土石坍方　開放單向通車

阿里山公路34.8公里處土石坍方　開放單向通車

阿里山公路兩車對撞！小貨車衝飲料店3傷　

阿里山公路兩車對撞！小貨車衝飲料店3傷　

關鍵字：

阿里山公路自小客翻覆

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面