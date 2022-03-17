阿里山公路自小客撞橋墩「烏龜翻」　駕駛乘客雙雙送醫　

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路35.7公里處17日上午9時50分許，1部由李姓男子駕駛自用小客車從阿里山公路東往西下山方向疑似因自身恍神不慎擦撞到路邊橋墩，導致李男所駕駛車輛翻覆在路中，所幸2人當下已自行脫困，另也未波及其他車輛，李男及其同車1位女性乘客均受輕微擦傷，2人皆由救護車送嘉義聖馬醫院治療。

▲阿里山公路35.7公里自小客翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方接獲車禍報案後立即前往處置，並於現場協助交通疏導管制，經聯繫拖吊車將該部事故車輛吊離後，目前該路段已恢復正常通車，案經警方調查，李男酒測值為0 mg/l，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

警方表示，用路人於山區駕駛車輛勿疲勞駕駛，並應遵守道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，隨時注意車前狀況及保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。

消防局表示，接獲民眾報案，於阿里山公路(台18線)35.7公里忠孝橋上，一部自小客車自撞翻覆案件，番路及中埔分隊計消防車1部、救護車2部前往救援；救援人車於10時05到達現場；現場為1部自小客車疑似撞擊護欄後翻覆，所幸車上2名乘客均已自行脫困，由本局番路91後送醫院檢查；詳細事故原因仍待警方調查。