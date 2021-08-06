快訊／阿里山公路晚上8點起預警性封閉！　福山至阿里山路段交管

▲阿里山公路台18線68.5k~88k(福山至阿里山)路段預警性封閉。（示意圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣阿里山鄉台18線68.5k~88k(福山至阿里山)路段，因山區持續下雨，預計於今(06)日20時起實施預警性封閉，並於明(7)日7時視天候及道路狀況後再決定開放通行。
五工處提醒用路人事先作好行程規劃與應變措施，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP並隨時注意收聽廣播訊息。
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▲阿里山公路台18線68.5k~88k(福山至阿里山)路段預警性封閉。（示意圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣阿里山鄉台18線68.5k~88k(福山至阿里山)路段，因山區持續下雨，預計於今(06)日20時起實施預警性封閉，並於明(7)日7時視天候及道路狀況後再決定開放通行。
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