港日增21650例！一家3人「關」13坪屋內 　考生躲房狂喝水避疫

▲人均居住面積只有約4.5坪，更有不少市民居住在劏房之中。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／香港報導

香港今（17）日新增21650例確診、289例死亡個案。第五波疫情下，上班族改成居家辦公、學校改成網課，而事關前途的大學升學考DSE則規定「快篩陽性不得參加」。中六（等同於台灣的高三）學生Judy就因此相當崩潰，每天關在房間哪裡都不敢去，直呼做法猶如責怪受害者，「沒辦法接受！」。

據港府今日通報，共新增21650例確診，分別是13022例快篩陽性和8628例核酸檢測陽性，第五波疫情累計病例為984231例；新增289例死亡個案，當中202例16日離世，其他較前早前離世，累計有4908人於醫管局設施離世。

▲香港密集的居住環境導致疫情更迅速傳播。（圖／記者蔡儀潔攝）

來勢洶洶的疫情下，未感染的市民選擇「關」在家中，這對人均居住面積只有約4.5坪（不到台灣的三分之一）的港人來說，無疑是雪上加霜。居家辦公的家長、改為網課的學生，共同擠在窄小的屋內，矛盾一觸即發。

一名從事醫藥銷售行業的家長Elaine就滿腹牢騷，她們一家3口居住在約13坪、兩房一廳的舊樓內，因房間內均無書桌，所以她與在上中學的女兒共同使用客廳，「大家因為疫情已經很煩躁，聚在一起更容易吵架。」因疫情公司業績直線下跌，Elaine工作壓力倍增，工作家庭兩頭燒。

對於即將考大學的中六學生來說，這波疫情對他們更是宛如「核彈級」打擊。事情源於港府在2月底宣佈2022年中學文憑試（DSE）如期4月22日開考，首度要求考生每日赴考前進行快速測試，倘呈陽性便禁止參加，「中招」考生只可申請科目評審成績，成績大打折扣。

不少考生紛紛怒批是在「責怪受害者」，質疑為什麼不開設兩類考場分流。學生Judy表示無法理解，「辛苦讀了這麼多年書就是為了考大學，可是突然改成快篩陽性就參照過往校內成績，這非常不公平。」

為了避免成為確診者喪失考試資格，甚至有學生寧願現在「先被感染」，好過臨考才中招。Judy則是把自己關在房間哪裡都不去，每天狂喝檸檬水，「真的很緊張，害怕考試時陽性了」，在學業和疫情的雙重壓力下她直言「快瘋掉」。

▲學生只能在家上網課。（圖／受訪者提供）

除考試外，教學模式的改變也影響不少學生。香港中文大學護理系大一學生Kathy表示，第二學期課程變成網課，諸如插尿管、急救這類實操課程全部押後，具體日期變成未知數，考試變成交論文或者開卷考試，「整個人會懶散、難以集中」，而且以前下課可以與老師交流，現在只能寄email詢問，非常不方便。

另外，繽紛的大學生活彷彿被「關燈」。Kathy感嘆，如今校園生活已經「清零」，學校宿舍變成隔離措施，因此一步都不能踏入校園，嘉年華 、歌唱大賽這類活動全部關閉，連去圖書館都沒辦法，也不能認識新朋友，幾乎只能待在家。

「其實就算現在可以回去上學，也不敢了。」Kathy無奈表示，「很生氣，但是也不知道生誰的氣，只能希望疫情快點過去。」

香港特首林鄭月娥今早表示，在專家建議、特別是港大醫學院院長梁卓偉建議下，明白抗疫對公共衞生而言，並非一項確設科學，而是三方面掙扎，包括保障市民生命安全、經濟及市民接受程度，強調要平衡三方面是極為困難，更稱常聽人說「若生存了無興趣，生存又有何意義」。

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與另外2名專家在報章撰文，稱當疫苗接種率超過95%時，可逐步放寬社交距離措施。