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高雄騎士被逼車！遭警要求刪文「錄音曝光」　網：快召喚波蘭記者

▲▼高雄騎士遭逼車警要他刪文 網酸「邁」：不是波蘭人就吞下去。（圖／翻攝自台灣機車路權促進會臉書）

▲騎士抱怨，被逼車想提告，先是遭警方勸退，後又接到電話要求刪文。（圖／翻攝自台灣機車路權促進會臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

一名高雄騎士投訴，他日前騎車時遭汽車駕駛惡意逼車，不料警方卻說「無法證明汽車有惡意」，氣得他在臉書社團發文抱怨，結果警方竟要求他刪文，對比日前波蘭記者抱怨高雄交通亂象，就引起高雄警方加強取締違規，讓許多網友感嘆「不是波蘭人，就給我閉嘴吞下去」。

影片中可以看見，騎士11日晚間騎車行經站西路時，突然一輛白色轎車突然從後方緊貼逼車，對方超車後也不斷惡意煞車，畫面看起來相當危險。台灣機車路權促進會表示，騎士報案後欲提起刑事訴訟，不料卻被警方勸退，讓他因此在臉書發文抱怨，不料卻接到警方來電，要求刪文。

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台灣機車路權促進會直言「我們聽過錄音，是真有此事，我們也不是第一天知道有警察時刻盯著社團看，但這麼明白地要求刪文還是頭一次聽到」、「如果警察不願意對被逼車的人動之以情，也請秉公處理人民的提告要求，不需要私底下耍小手段，要求刪文」。

台灣機車路權促進會說，最近交通部打算修法，提高逼車罰鍰上限至3萬6000元，但關鍵的「逼車認定」什麼時候才要處理，法規明明可以容下各式各樣的逼車樣態，但部分警察卻畫地自限，要求報案的人證明逼車者「有惡意」，有惡意的案件應該是刑事案件的等級，而不是交通違規的門檻。

消息被轉貼到批踢踢後，許多網友說「你們又不是外國記者，誰要理」、「有事去找波蘭記者申訴，找政府有什麼用」、「不是波蘭人，就給我閉嘴吞下去」、「鄉下民情正常」、「直接投訴督察室呀」、「那輛車在開三小，彎來彎去，酒駕喔」。

▲▼高雄騎士遭逼車警要他刪文 網酸「邁」：不是波蘭人就吞下去。（圖／翻攝自台灣機車路權促進會臉書）

▲騎士遭到轎車逼車。（圖／翻攝自台灣機車路權促進會臉書）

根據《中時新聞網》報導，高雄三民一分局澄清，針對溫姓騎士與莊姓駕駛人行車糾紛，溫男指控遭莊男逼車，莊男則指控被公然侮辱，經了解後因與事證尚不符，本分局仍依規定受理，並開立證明單予雙方。

另外騎士在網路發表其本人遭逼車，警察欲以現行犯將其移送等內容，因與與事證有違，故同仁才致電騎士建議刪除。針對糾紛，分局已依規定受理，未來經檢視相關影像卷證後，如有具體違法違規事證，均會依規定告發或偵辦處理。

 

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