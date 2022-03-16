福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

▲日本16日深夜發生大地震後，有多地區發生停電的情況。（圖／翻攝自推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本福島外海於當地時間11時34分發生規模7.3強震，福島、宮城多地區震度高達6級。許多日本網友也將地震當下的畫面上傳，證明地震搖晃至少50秒，且左右來回狂晃，讓在屋內的人都直喊「糟糕」。

日本氣象廳表示，該起地震震央位於福島外海，地震規模7.3，深度60公里，宮城、福島最大震度6級，岩手、山形、青森、秋田、茨城等縣市最大震度5級。

日本網友紛紛將地震當下的影片PO網；畫面顯示，一名網友的屋內劇烈晃動，讓他站都站不穩，只能狂喊「糟糕糟糕糟糕」、「抱歉」等話語，而地震也搖了超過50秒，將屋內的窗戶搖到發出巨響，非常可怕。

也有網友錄下東京街頭地震的畫面，道路旁的路燈、店家招牌都不斷晃動，也有網友在拍下屋內地震時，水瓶內的水狂晃的畫面，但上述兩個地區疑似離震央一段距離，因此震度沒有第一個影片劇烈。

Hope everyone is ok…



I thought death was approaching so I gave up on my diet pic.twitter.com/SBTJx01BOt — ᵂⁱˡˡ ᴼˢᵖʳᵉᵃʸ • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) March 16, 2022

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