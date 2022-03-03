中部空氣品質紅爆　彰化縣查獲4起空汙違規...開罰70萬元

▲彰化縣以科技執法防治空污，查獲4不法案件、重罰70萬（下同）。（圖／彰化縣政府提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

中部地區連日受東北季風挾帶境外污染物影響，空氣品質達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，彰化縣政府提早預警並啟動應變措施，環保局也祭出科技執法加強取締不法，1週內已於埤頭、和美等鄉鎮查獲4起違規情事，並依《空氣污染防制法》加重裁罰70萬元。



縣府環保局長江培根表示，本次空品不良主要受境外污染傳輸影響，為降低在地污染累積問題、制止縣內工廠於空品不良期間仍違規操作情形，鎖定感測器監控常發生污染高值之熱區及時段，派員兵分多路稽查，並運用空拍機進行空中巡邏，提升機動性及擴大巡邏範圍。

環保局指出，近日已於埤頭鄉、和美鎮及線西鄉等地，分別查獲有科技材料廠未依許可逕行超量操作、營建工地、物料堆置防塵網未完全覆蓋，車行路徑粗級配厚度不足等缺失，及預拌混凝土粒料堆置場運輸車輛未使用洗車設備、致泥沙污染路面等違法情節，將依《空氣污染防制法》加重處分，共計將處70萬元罰鍰。



另本次空品不良期間，環保局已啟動應變、通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理或友善降載，並協商中科二林園區、榮成紙業、力麗公司及力鵬公司等廠商配合降載減排、加強營建工地裸露地灑水及洗街作業，並於中科二林及台76線完成設置微型感測器、於圍籬設置自動灑水系統，同時出動空品巡邏車、空拍機及透過感測器等全面監控，遏止異常污染排放情事。