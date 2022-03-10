新興犯罪「換臉A片」無法可管　法務部修法：最重7年有期徒刑

實習記者張鈞量／台北報導

知名youtuber小玉去年曾以電腦合成技術製作不實性影像營利，引起各界關注台灣對這類犯罪的法規制定。行政院院會後記者會10日召開，法務部表示，為因應近期利用電腦合成不實性影像、未經同意攝錄性影像等犯罪，將修正刑法部分條文因應，其中製作或散布他人不實性影像、並意圖營利，最重可處7年有期徒刑。

▲法務部增訂刑法第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」，防堵「deepfake」新式犯罪行為。（圖／行政院提供）

法務部表示，有鑑於數位資訊科技、人工智慧技術發達，導致出現利用電腦合成或其他科技（如deepfake深度偽造技術）製作不實性影像，侵害他人隱私、名譽的犯罪行為，應予處罰；而未經他人同意攝錄性影像、散布性影像等行為，相關處罰規定也應予以強化；性侵犯之強制治療也應定期延長、無次數限制，以維護社區安全並兼顧治療權益。

針對如何改善以上狀況，法務部逐條解釋刑法修正草案的內容重點，說明如下：

一、增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」。

因應本次增訂條文，增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」，以彰顯性隱私權及人格權之保護。

二、增訂未經他人同意攝錄性影像罪。

增訂未經他人同意攝錄性影像罪，最重處3年有期徒刑。若有散布行為，處6月以上5年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布之行為，處9月以上7年6月以下有期徒刑。

三、增訂以強暴、脅迫攝錄性影像罪。

增訂以強暴、脅迫攝錄影像罪，最重處5年有期徒刑。若有散布之行為，處1年以上7年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布之行為，處1年6月以上10年6月以下有期徒刑。

四、增訂未經他人同意散布性影像罪。

增訂未經他人同意散布性影像罪，最重處5年有期徒刑。

五、增訂製作或散布他人不實性影像罪。

增訂製作或散布他人不實性影像（深度偽造）罪，最重處5年有期徒刑。若有意圖營利之行為，最重處7年有期徒刑。

六、修正刑法第91條之1規定，就性侵犯之強制治療期間採定期延長而無次數限制。

法務部呼籲，民眾應尊重他人，不應未經他人同意攝錄或散布性影像，並應留意辨識深度偽造技術影片，切勿製作、散布不實性影像，以維護個人性隱私與人格權，讓我國朝向先進之法治社會邁進。