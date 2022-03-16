審福食扯「疫情死800人」　陳時中起身槓藍委：麥牽拖！

▲陳時中與國民黨立委鄭麗文發生爭執。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院原訂今（16）日召開社福衛環、經濟等聯席會議，審查「輸入日本特並食品應檢附輻射檢測證明」相關法案，遭國民黨立委霸佔主席台杯葛，立委鄭麗文更包圍衛福部長陳時中大喊「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，陳時中聽聞後憤而起身，直言「這是不實的指控」、「麥牽拖！」雙方吵到臉紅脖子粗，陳時中也頻頻調整因激動往下滑的口罩。

國民黨團上午8時50分集結霸佔主席台，大喊「先公聽、再審查」，另提出「五要求、六主張」的具體措施，雙方僵持至9時24分，經朝野協商同意先公聽、再審查，最後由召委賴惠員於9時28分宣布散會，明日改為勞動部業務報告。

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衛福部長陳時中會後接受媒體堵訪時提到，在野黨有意見表示，行政團隊都予以尊重，但希望站在理性角度不偏離主題。執政黨與行政單位對於各項建議都會仔細拜讀，未來進入審查後，也會請委員將提出的意見逐條說明。

▲「先公聽、再審查！」立院審福食，國民黨突襲霸佔主席台。（圖／記者湯興漢攝）

被問及與鄭麗文在會場吵架一事，陳時中無奈道，個人修養還要改進，但今天會議主題為食品輸入問題，鄭委員卻突然提及疫情，還說「我們不能忘記這800多條人命」，自己聽了心很痛，也從未忘記800多條人命，但希望能「看看世界、想想台灣」，「我們多努力做才有這個成績，不能抹滅在防疫上努力。」

國民黨包圍主席台除了要求「先公聽、再審查」外，另提出「五要求、六主張」。五要求包括增訂禁止進口項目，福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品；落實禁止核食進口，福島五縣食品進口輻射零檢出；校園食品輻射零檢出；建立核食受害賠償機制，以及行政命令備查改交審查。

六主張則包含政府定期赴日查驗；建置福島五縣食品無輻射標章；要求日本政府出具官方安全證明文件；維持日本九大類食品逐批檢驗；檢測一經驗出「銫137」即應加驗「鍶90」，以及全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備。

▲陳時中出席立法院衛環委員會，國民黨團發動動員在主席台杯葛，強調必須先公聽再審查。（圖／記者湯興漢攝）



陳時中表示，現在已經沒有東西是「零風險」，只有低風險、可控風險，就像新冠病毒到後期也不能做到零檢出，只能控制風險讓疫情不要爆發。

至於韓國標準與台灣最大的不同點在於，測到「銫137」要加驗其他核種，但「鍶90」僅佔千分之三，不具指標性，我國標準是易用佔比88%的「銫137」、「銫134」就國人飲食習慣進行回推，算出一年總量攝取不超過1毫西弗，嬰幼兒更在千分之2至3，不會超標。