不爽「綠二代」餵毒害死小弟　開槍引北投之亂...北聯大哥下場曝

記者黃宥寧／台北報導

北投區中央北路媽祖協會去年4月遭人開3槍示威！北聯幫兩名大哥，不滿男子趙介佑轉讓毒品給1名小弟，導致小弟因吸食過量身亡，憤而開槍示威。士林地院審理後，今（16日）依違反槍砲彈藥管制條例，判處楊有期徒刑5年2月，犯恐嚇公眾部分判處6月；郭則依恐嚇公眾，處有期徒刑5月。

北聯幫綽號「楊玖」楊志豪（43歲）與綽號「大郭」郭旻峻（33歲），認為好友花男（約20歲）因毒品吸食過量致死，疑與民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑旗下詹姓小弟有關，因而對詹男心生怨念，便決定在去年4月10日上午，到詹男常出沒的北投「媽祖文化協會」算總帳。

▼2人開瑪莎拉蒂跑到北投媽祖協會開槍示警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2人上樓按電鈴後找不到詹男後，明知該場所是供信眾來往膜拜及聚會場所，竟為了宣洩情緒選擇在公眾通行往來的對街開槍，楊向協會玻璃窗射擊2發，導致玻璃窗戶破碎，郭則對空鳴槍1發。

據悉2人是因為詹男曾允諾會到花男靈堂前捻香道歉，但沒想到詹未履行承諾，滿懷玩樂心情帶著辣妹下墾丁玩，楊、郭2人才會心生不滿。

▼楊、郭2人開槍後，坐上瑪沙拉蒂逃逸。（圖／民眾提供）

開槍後的2人因對警方辦案方式瞭如指掌，第一時間將要價4百萬瑪莎拉蒂棄置在下八仙隨後將手機關機，行蹤成謎，儘管警方了解他平時出入場所，持拘票上門逮人仍一無所獲，而該件槍擊案列去年24件重大槍擊案唯一未破，甚至傳言時任警政署長陳家欽透過市刑大轉知，若再不破案，將親自參加專案會議

正當警方苦惱抓不到人，沒想到同年4月29日上午7時許，楊、郭2人分別搭2輛保時捷凱燕，抵達北投分局門口，甚至一下車小弟們就列隊等候，還有人幫撐傘，宛如走星光大道般風光，更有小弟拍下影片提供給媒體報導，2人進入警局後，警方隨即拿出拘票逮捕，而2人會乖乖投案，據聞是因1名黑幫大嫂從中溝通，才成功策動2人投案。

▼（左）楊志豪（右）郭旻峻由小弟們護送風光赴北投分局投案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

偵查、審理時2人坦承犯行，楊表示他所持的仿土耳其RETAY廠P114型手槍1支、子彈2顆，是他從已歿的花姓小弟住處取得。

士林地方法院今（16日）宣判依違反槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有非制式手槍罪，累犯，判處楊志豪有期徒刑5年2月、併科罰金2萬、又犯恐嚇公眾罪判處6月、郭旻峻則依共犯恐嚇罪，累犯，判處有期徒刑5月。並沒收犯案槍枝、子彈。

整起開槍事件，也導致趙介佑黑歷史遭起底，他是民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子，有立委爆料他在2018年疑利用特權在北投警分局拍攝借提出來的友人，甚至PO網炫耀，警政署約談當年承辦員警，認定趙介佑是趁筆錄空檔偷拍借提友人吃便當，但在場員警未察覺，調查後懲處，趙介佑在北投橫行霸道，系列爭議，更被戲謔「北投之亂」，而北投偵查隊許姓隊長，也因此黯然倒台。