新北「16歲毒皇帝」！角頭父被殺、俏媽跟小弟跑　中輟變老大

▲新北市1名已故角頭的未成年兒子小海（化名），「繼承父業」變成販毒集團大哥，他自恃《少年事件處理法》刑責比成年人低，想海撈一票好養家。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

新北市1名販毒致富的角頭過世後，小兒子小海（化名，16歲）竟繼承「家業」，以「撈一票養家」為目的，當起販毒集團首腦，去年（2021年）4月遭警方盯上，身上搜出2包咖啡包，被當場送辦，未成年的小海誤以為有《少年事件處理法》護身，罪責不致像成年人般重、甚至能減免，相當阿莎力地認罪；同年9月間，小海因背4案遭通緝又被逮，開始擔心自己18歲時還會關在少年觀護所，以為刑責會加重，認罪態度丕變。員警直搖頭大嘆「聰明囝仔走錯路！」而他也是警方抓過最年輕的「販毒老大」。

據了解，小海的父親是新北市角頭，靠著賣安毒起家，賺了不少錢，在地方上呼風喚雨，2017年因為利益糾紛遭槍殺橫死，引發黑幫火拚，小海的媽媽曾公開喊話緝凶，道上兄弟對這位長相嬌美的「嫂子」相當敬重，出面替她討公道，隨著兇手和幕後影武者被逮，嫂子跟丈夫昔日的小弟日久生情「在一起」，讓小海心裡很不是滋味。

小海是家中么兒，現年16歲的他長相神似爸爸，從小耳濡目染看著爸爸當「大哥」，11歲時遭逢喪父巨變，變得相當早熟，聰明的小海很有想法，他聽說《少事法》可對青少年減輕刑責，甚至還能「塗銷」前科，竟打定主意「趁成年前撈一票，賺錢養家」。小海承襲父親販毒的上下游人脈，再透過自己的友人牽線，找了7、8個小弟當起大哥，雖然每個小弟的年紀都比他大，卻都對個性海派的他相當死忠，至此，小海的販毒事業蒸蒸日上、不法組織日益茁壯。

▲去年4月，警方在新北市土城區金城路2段路口逮捕藥腳，沒想到小海搭車路過看到藥腳，車子衝上前追討欠債，不料遇上大批員警，當場被逮。

小海集團以販售毒咖啡包為主，1包進價約3百元，小海以450元賣出，買藥的藥腳透過臉書私訊或line等通訊軟體聯繫，令人吃驚的是，小海集團交貨收錢相當大剌剌，總是約在同1棟大樓交易，小弟收到錢後，往往直接在電梯內數著一大疊鈔票，作風囂張高調。

由於小海的身分和作風「太辣」，警方接獲線報後，蒐證、跟監數月，去年4月間見時機成熟，先逮住跟小海小弟買毒的買家，事有湊巧，這時小海剛好搭車路過，他一眼認出買家就是欠他錢的人，小海未注意周邊情況，直接命令開車載他的小弟衝上前跟對方討債，一旁員警看著疾駛而來的轎車突然急停，狀況危急下連忙掏槍喝令下車，小海當場被捕。

被捕後，小海仗著自己未成年的身分，不但罪刑全認了，更冷冷說「我賣毒但是自己不吸毒，你們驗不出來的！」此外，還自爆「過幾天有1個『大的』要進來，還好我現在被抓，沒搜到甚麼」，原來小海這批毒品剩下「貨底」，2天後近百公斤的毒咖啡包才會「補貨到」，員警只從他身上和家中搜到K他命和幾包毒咖啡包，驗尿確實沒有毒品反應，最後依《販毒罪》送辦。

事後，小海開庭屢傳不到，去年9月間，警方發現他除了《販毒罪》，還有《聚眾鬥毆》等4罪遭到通緝，又展開行動逮人，這次小海被逮關進少觀所，不僅驗尿呈現毒品反應，也一改數月前的阿莎力認罪態度，員警發現他似乎以為滿18歲還待在少觀所，就沒有《少事法》護身減輕刑責，所以當初一口認罪的豪氣全沒了，只是聰明過頭的小海至今渾然不知，毒犯是無法藉《少事法》護身減刑的。

▲小海第1次被逮時年僅15歲，他阿莎力認罪，但不到半年又被逮，這次疑似盤算關進少觀所的時間，以及年齡將滿18歲等因素，沒膽認罪。

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