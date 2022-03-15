剪3條電纜害高雄幼兒園慘停電　賊落網自爆：變賣只賺500元

▲竊賊剪斷電線，害幼兒園停電摸黑上課。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大樹區九曲國小的一名保全在14日清晨6點巡視校園，發現部分電纜遭剪斷，導致在南棟教室的幼兒園停電，緊急報警處理。警方經擴大調閱監視器掌握涉案車輛，15日查獲51歲的曹嫌到案，他去年初曾於該國小進行工程，該批電纜線變賣不法所得僅500多元，詢後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲竊賊潛入國小剪斷3條電纜線，害國小幼兒園停電摸黑上課。（圖／記者賴文萱翻攝）

14日上午，大樹區九曲國小保全人員巡視南棟教室沒電，發現於12日凌晨3點遭人潛入剪斷竊取三條電纜線，長度約計45公尺，也害得該國小幼兒園停電摸黑上課。

仁武分局長李崇偉非常重視，指示偵查隊及九曲派出所成立專案小組，擴大調閱監視器，迅速掌握涉案車輛，研判設籍苓雅區車主曹嫌涉嫌重大，經檢察官核發拘票，警方於15日於前金區查獲曹嫌到案。

▲曹嫌坦承犯案，並稱去年初曾於該國小進行工程，而該批電纜線變賣不法所得僅500多元。（圖／記者賴文萱翻攝）

曹嫌（51歲）坦承犯案，並稱去年初曾於該國小進行工程，而該批電纜線變賣不法所得僅500多元，詢後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲該國小蕭校長特別向九曲派出所感謝。（圖／記者賴文萱翻攝）

該國小蕭校長特別向九曲派出所感謝，能在短期間迅速破獲校園竊案，他代表家長特別感謝警方的用心，積極維護校園安全。