新竹人愛讀書！每人每年平均借閱4.22冊　全國非六都縣市第一

▲新竹市連續4年獲「整體閱讀力表現績優城市」，市民每年每人平均借閱冊數4.22冊，是全國非六都縣市第一。（圖／新竹市政府）

記者林育綾／綜合報導

新竹人超愛閱讀！根據國家圖書館公布最新報告，新竹市第4年獲得「整體閱讀力表現績優城市」，市民每年每人平均借閱冊數4.22冊，是全國非六都縣市第一。而新竹市府除了擴增圖書分館8座，更增加購書經費從790萬提升至1500萬，購書量從2萬本增為5萬本，今年也將落成啟用「客家主題圖書館」。

根據《110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》，統計資料包括每人擁書冊數、每人借閱冊數、每人到館次數、民眾持證比率等，獎項經按比例加權後加總計分，而新竹市從107年起，已連續4年獲得「整體閱讀力表現績優城市」縣市組（非直轄市組），堪稱全國最愛閱讀的城市之一。

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▲新竹市長林智堅提到，除了擴增圖書分館8座，更增加購書經費從790萬提升至1500萬，購書量從2萬本增為5萬本。（圖／新竹市政府）

新竹市長林智堅表示，新竹市出生率全國最高，父母相當重視孩子的閱讀力培養，因此上任後增加圖書館分館至7座，今年更大幅增加新竹市公共圖書館藏書，購書經費從790萬提升至1500萬，購書量由2萬增為5萬本，包含視聽資料、電子書、電子資料庫等各項資源。市府也持續努力規劃新總館興建，提供圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等空間，滿足市民學習與藝文休閒需求。

新竹市文化局長張馨之表示，新竹市現有7座圖書館分館，包括香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年館及龍山分館，青少年館與龍山分館分別於去年4月及12月開幕。其中龍山分館是目前新竹市最大分館，藏書量近6萬冊，以簡潔線條、通透流暢的木架層板與綠色天花板妝點，打造美學閱讀森林。

▲▼新竹市連續4年獲「整體閱讀力表現績優城市」，市民每年每人平均借閱冊數4.22冊，是全國非六都縣市第一。（圖／新竹市政府）





而積極籌建中的關東「客家主題圖書館」特色館舍，今年也將落成啟用。除了實體閱讀場域，全市建置11個虛擬電子書閱讀無誤場域、3座微型圖書館機台，並提供上萬本電子書、資料庫供24小時全天候閱讀，打破時間與空間的限制，拓展閱讀的多元向度與廣度。



文化局指出，今年2月「桃竹竹一證通」服務正式啟用後，串聯新竹縣市、桃園市3縣市近700萬冊館藏資源、電子書等，同時共享60多個館藏服務據點，豐富市民閱讀資源的量能。另「新竹市行動圖書館」APP更有行動借書功能，在龍山分館、動物園分館直接用手機掃描書籍條碼立即借書，讓民眾借書變得更容易。

▲新竹最大圖書館龍山分館藏書量近6萬冊，以簡潔線條、通透流暢的木架層板與綠色天花板妝點，打造美學閱讀森林。（圖／新竹市政府）