快訊／永和民宅火警「焦煙狂竄」！　1男燒燙傷送醫

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市永和區成功路一段民宅今(15日)下午1時52分許傳出火警，現場2層樓建物不斷竄出焦黑濃煙，鄰近住宅也遭黑煙壟罩。目前警消獲報後已趕赴現場灌救，並從火場中救出一名年約70歲的男性傷者，初步檢傷有燒燙傷、輕微吸入煙氣，送往新店慈濟醫院治療。目前火勢已經熄滅，警消初判燃燒面積約25平方公尺，詳細起火原因仍待進一步釐清。

▲新北永和成功路一段火警。（圖／翻攝臉書「我是永和人」）

▼現場為2層樓建物起火燃燒。（圖／記者陳以昇翻攝）