初選動輒砸千萬無法可管　公督盟倡《政治獻金法》納管跨黨立委力挺

▲公督盟舉行「政治獻金法有漏洞，初選金流無法管」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步逼近，藍綠陣營為初選積極佈局，不過，公民監督國會聯盟理事長曾建元15日舉行記者會表示，現行《政治獻金法》無初選相關規範，呼籲應修法將「黨內初選之候選人」納入規範；時代力量立委王婉諭也表示，公開透明是民主政治最好的防腐劑，現行初選相關支出和收入都無申報規定，違背《政治獻金法》立法理由。

公督盟今天上午舉行「政治獻金法有漏洞，初選金流無法管」記者會，王婉諭、民眾黨立委張其祿均與會聲援，呼籲初選不該變成「燒錢」的比賽，應修法將初選金流納管，讓較無資源的候選人有合法募款管道，有資源的候選人也可被監督。

曾建元表示，許多政黨政治成熟的國家都把初選納入選舉罷免制度規範，但依我國現行《政治獻金法》規定，擬參選人直到4月才能經監察院許可設立政治獻金專戶，可是在此之前，各地初選看板、政治獻金早就啟動了，這是相當荒唐的事情。

曾建元指出，若是政治人物將公共事業、政治作為志業，他不會只在選舉前才需要政治獻金支持，現行法律規定政治獻金要與選舉聯繫在一起，使政治人物參與初選、獲得公職後的政治獻金變成私人收入，不受法律監督，因此，應修法將「黨內初選之候選人」納入《政治獻金法》範疇，並在《公職人員選舉罷免法》新增初選準用現行競選經費最高金額、不得散布假消息傷害初選公平性等規定。

張其祿直指，現在距離地方選舉還有半年，但各政黨參選人為了初選，已經耗費「天文數字」掛看板，動輒幾千萬、幾億元，例如2018年台南市長黃偉哲初選經費逾3000萬元；民眾黨團將研議提出修法草案，比照初選賄選受《選罷法》規範的概念，將初選納入《政治獻金法》。

王婉諭則說，去年底開始，各政黨初選看板已經到處林立，耗費人力、物力甚鉅，部分縣市也因為特定陣營執政優勢有「初選即大選」的狀況，且有候選人在初選期間就收受高額政治獻金，讓有意投入公共服務、小黨參選人無法公平競爭，未來難以發揮公平監督可能性，因此，時代力量黨團支持修《政治獻金法》納入初選相關規範。

本屆國會包括民進黨立委林俊憲、周春米、沈發惠、國民黨立委葉毓蘭、台灣民眾黨團、時代力量黨團均已提出《政治獻金法》修法草案，其中，葉毓蘭版本主張將參與初選者納入「擬參選人」定義，並明定初選時程規範，目前6草案均已付委。