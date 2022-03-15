幻象失事！共軍還派13架次共機擾台　民航局一度接手廣播驅離

▲國防部「即時軍事動態」指出，14日共13架次共機擾台。（圖／翻攝自國防部網站）

記者蘇晏男／綜合報導

空軍14日上午發生一架象2000單座機墜海、一架降落的IDF戰機因輪煞器故障，一度卡在跑道。然而，當我方發生嚴重飛安意外，共軍昨仍派13架次共機擾台。值得一提的是，有軍事迷記錄到，在幻象失事後，民航局高雄進場台接手廣播驅離共機。

一架自志航基地起飛的幻象2000單座機14日上午11時25分光點消失，最後在台東外海墜海，所幸駕駛飛官黃重凱中校跳傘逃生獲救。而在意外發生後稍晚，在上午11時57分，一架進行例行訓練的IDF戰機在降落台南空軍基地時，也因輪煞器故障，一度卡在跑道。

曾傳聞幻象2000起飛是為了驅趕共機，但被空軍否認。不過，根據國防部發布的「即時軍事動態」，14日日間共有13架次共機侵擾我西南空域，包括運-8遠干機1架次、殲-16機5架次、殲-10機7架次。

值得一提的是，長期追蹤軍機動態的臉書粉專「台灣西南空域」記錄到，有共機在幻象2000光點消失後不久即闖入我西南空域，民航局高雄進場台罕見接手廣播驅離，內容為：「Kaohsiung Approach On Guard，Kaohsiung Approach On Guard，在GRADY北面約2.5浬高度9800呎的不明機，你已進入高雄終端管制空域，請立刻左轉脫離立刻左轉脫離高雄終端管制區。」