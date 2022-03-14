「人生一甲子藝界30年」　許效舜開南演講道堅持

▲許效舜開南演講「人生一甲子藝界30年」。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

知名藝人許效舜14日於開南大學，以「人生一甲子、藝界30年」為講題，為資訊學院學生演講指出，藝界30年在舞台上博得掌聲的背後，是無數汗與淚的累積。許效舜並鼓勵同學們，生命中只要保有清醒的頭腦、健康的身體外，最重要，還要有對事情的熱情，學生時期一定要多看、多學，多思考，這樣的人生必定不會留白。

許效舜開場說人生已到60歲的他，仍舊持續努力，成為開南大學健康學院在職專班的碩士生；回憶起年少時光，憲兵退伍後，先從法警學習，但他看到華視演藝班的課程吸引住他，於是他課後考上華視編劇班，除了加入基隆話劇社外，還報考蘭陵劇坊演員訓練班，啟蒙了他的演藝思維。

這時候的他，開始從剖析自我，像是西瓜被切成薄片般，一一的從編劇、舞蹈、攝影、剪輯等，學習一片片的內容，涵養自我；而當年從公職轉戰演藝界，經歷了家族的勸阻和爭執，但他還是堅持離鄉，先從在電視台當二、三線演員，磨練自我。《連環泡時期》，許跟著王偉忠嚴師學習，當時成員有澎恰恰、楊麗音、許效舜、郭子乾等，許效舜與搭檔兼師父澎恰恰開啟了合作的默契。

《歡樂傳真》時期，與陳美鳳和董至成合作主持，此節目因為與觀光局合作，讓許效舜開啟了世界觀，帶著觀眾到世界各地，增加主持的廣度；之後又參加《黃金夜總會》，有線電視時期的代表性節目，帶動一股夜總會風格的電視類型。另外，與澎恰恰代表作《鐵獅玉玲瓏》系列節目，則是兩人演藝事業的顛峰之作。

「人生要有堅持，趣味才會產生」。許效舜表示，外在或內心總會看到很多故事，像是在三立台的《在台灣的故事》，他擔任第一代節目主持，期間歷經921大地震，造成節目編導在逃離時遭落石擊中頭部而殉職，後來這段逃離過程與落石的畫面仍然播映，讓他刻骨銘心。

演藝的順遂，也造成他的忙與茫，迷失與家人的聯繫而離婚。許效舜說，他必須打起精神，重回表演事業。後來因應兩岸交流活絡，他到大陸經營《瘋神無雙》節目，也創造許多話題和觀看能量。手機時代後，又開了《超級夜總會》節目，為了吸引手機族觀看，此節目出動大型舞台車至各縣市的著名觀光景點、廟宇、夜市及學校等地錄影，接近年輕觀眾。