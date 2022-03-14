【廣編】超大型《鯊魚寶寶舞台劇》　3月起北中南巡演

圖、文／寬宏藝術提供

國際級巨星包含天后席琳狄翁、四大天王郭富城、巨星周杰倫、天團五月天、王心凌與吳卓源都在唱的爆紅神曲 Baby shark, doodoo, doo, doo,…鯊魚家族即將來台！不只小朋友連大人都能朗朗上口，更創下破億點擊佳績！這次鯊魚家族首次來台將電視螢幕搬到大舞台，以「全新音樂舞台劇內容」分別在北中南歡樂演出。

現場表演將以全新的音樂組曲呈現，透過唱跳的方式及驚喜不斷的舞台劇情，不僅可以增加爸爸媽媽和小朋友之間的互動，還能帶給小朋友滿滿的回憶！3月26日至3月27日在台北國際會議中心，4月3日在高雄文化中心至德堂，4月9日在台中中興大學惠蓀堂精彩演出，現在凡購買2600元票券還可以和鯊魚寶寶一起合照，成為小朋友們最棒的兒童節禮物，機會難得千萬不要錯過，售票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。

「鯊魚寶寶舞台劇-尋寶歷險記」因疫情二度延期後終於準備開演，讓所有粉絲朋友感動呼喊：終於等到了，透過舞台劇表演的方式，故事從晴朗的一天開始，在里夫維爾桑迪鎮熱烈迎接即將到來的新居民-鯊魚家族，這一天也將舉辦一年一度的尋寶冒險。鯊魚寶寶將與牠的好朋友們共組一隊，一起在天黑之前解除五個有趣的線索，過程中還會有許多超乎預期的事件發生，就讓我們一起跟著碰碰狐(Pinkfong)、多奇(Hogi)、鯊魚爸爸、鯊魚媽媽、寄居蟹還有章魚和小魚兒們的腳步，一關關探索這隱藏在海底已久的寶藏，展開這場全新的海底冒險吧！

