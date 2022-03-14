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蔡英文執政6年房價狂飆　國民黨提5大修法方向

▲▼國民黨團召開「捍衛居住正義! 修法落實 刻不容緩!」記者會 曾銘宗 吳怡玎 陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「捍衛居住正義，修法落實，刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文總統上任時特別強調「居住正義」，但這六年下來房價狂飆。國民黨團今（14日）召開記者會，提出修法五大方向，一、提高租屋支出抵減稅額並改列特別扣除額；二、提高租屋收入免稅額；三、押租金第三方信託管理機制；四、社會住宅不應追求自償性；五、以及完善租屋實價登錄制度。

同時，國民黨團也提出《房屋條例》第五條修法草案（囤房稅），提高非自住住宅稅率上限，由3.6%提高到5%；持有四戶以上的房屋者，稅率最低不得少於5%。修法的效益在於杜絕炒房、保障自助權益，實現租稅公平。

總召曾銘宗表示，目前台灣房市現況，只有「漲、漲、漲」可以形容，根據內政部統計資料顯示，從107年第3季到110年第3季，已經上漲115%，成交棟數從108年到110年成長了16%，年輕朋友根本買不起，不敢結婚生小孩。

曾銘宗表示，房屋市場到底有沒有囤房情況？根據財政部110年非自住統計數字顯示，持有一戶79.54%、二戶有13.03%、三戶有3.92%、四戶有1.64%、五戶有0.7%、六戶有0.38%、七戶有0.21%、八戶有0.15%、九戶有0.09%，最誇張的是10戶以上的有0.34%有1703人；因此，從財政部統計數字顯示，台灣目前囤房問題相當嚴重，政府要承認這個事實。

曾銘宗指出，現有的房屋稅、持有稅合理嗎？根據媒體報導，近期在台中中區國稅局查到一位醫生擁有91間房，4年只繳4萬元，請問財政部，這樣的稅制合理嗎？對得起薪資所得的上班族嗎？財政部國稅局今年才查出來，難道過去都在睡覺？

因此，基於囤房、房市不當炒作層出不窮，國民黨團在2月1日提出《房屋條例》第五條修法草案（囤房稅），以落實居住正義。修法的重點，提高非自住住宅稅率上限，由3.6%提高到5%；持有四戶以上的房屋者，稅率最低不得少於5%。修法的效益在於杜絕炒房、保障自助權益，實現租稅公平。

曾銘宗質疑，行政院、財政部遲遲不敢推動《囤房稅》，是怕建商壓力？還是不在乎青年朋友的居住正義？請蔡政府出來說清楚、講明白。

副書記長吳怡玎表示，南韓總統大選在上周落幕，當地媒體分析，因為選民再也無法忍受高房價，因此決定換政黨執政。現在的年輕人買不起房子，只能租房子生活，居住正義不只是買房而已，當然也包括租房，也要租得起、住得起。

國民黨團提出五大修法方向，第一、提高租屋支出抵減稅額，將現有的12萬元提高到30萬元，並改列特別扣除額；第二、提高租屋收入免稅額，讓租屋者申報租屋抵減稅額，房東也不會被課徵高額稅，租屋所得稅額比照租屋支出抵減稅額，提高到30萬元。

第三、 押租金第三方信託管理機制，避免造成租屋後押金返還糾紛，可參考歐美國家將租屋押金交給第三方託管，一旦發生爭議時，可由第三方協調、判定押金是否退回給租客，同時也讓租屋市場更透明。

第四、社會住宅不應追求自償性。目前社會住宅設計必須自償，導致社會住宅越蓋越豪華，住都中心四處尋找土地、變賣土地籌措社宅經費，有違社宅幫助弱勢、辛苦年輕人居住的保障，社會住宅應該由政府直接提供保障，不該由居住者自籌自償款。

第五、完善租屋時價登錄制度。吳怡玎指出，租屋時價登錄有其法源，但實際登錄租屋時價資訊少之又少，如何讓租屋時價登錄落實，政府應該拿出具體辦法。

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