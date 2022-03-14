男嬰遭沸水燙傷拖6天送醫救不回　高雄年輕夫妻遭起訴

▲沸水燙傷拖6天害死男嬰，高雄年輕夫妻遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一對年輕夫妻育有3個月的男嬰，去年7月間江姓小媽媽（20歲）在家不小心勾到熱水壺電線，導致整個水壺內滾燙的熱水就倒在男嬰身上，造成左半邊多處燙傷，但江女和楊姓丈夫（28歲）竟沒有立即送醫，僅用燙傷藥膏塗抹救治，拖了6天後男嬰突然燙傷情況惡化，送醫急救後仍不幸送命，法醫解剖後確認死因為燙傷、餵食不良導致呼吸衰竭致命，高雄地檢署今天偵查終結，將夫妻兩人依過失致死罪嫌起訴。

檢方調查，男嬰是在去年4月9日出生，白天是由江女負責照顧，晚上則由下班回家的楊男接手照顧，除了男嬰外，家中還有1名年僅1歲半的幼女。

去年7月12日上午10時許，江女在住家內不小心勾到熱水壺電線，整壺滾燙熱水直接倒在當時在地毯上的男嬰身上，男嬰當場痛得哇哇大哭，左耳、左後腦多處燙傷，沒想到江女卻未立即將男嬰送醫，卻先打電話給楊男求助，楊也未請江女將男嬰送醫，反而要江女等他回家再說。

晚上楊男回家後，兩人只到藥局買燒燙傷藥膏，塗抹在男嬰燙傷部位，直到18日早上8時許，兩人發現男嬰已經沒有意識，才將男嬰送醫，但急救後回天乏術，離男嬰燙傷已經6天。

兩人到案後，江女辯稱，男嬰每3、4小時喝一次奶，一天至少餵食7、8次，且男嬰被熱水燙傷後，都有到藥局買藥幫男嬰擦藥，只是不知道後果這麼嚴重。

檢方勘驗法醫解剖紀錄，發現男嬰不僅顱顏燙傷，胃部沒有食物殘留，疑似餵食不良、身體虛弱，導致最後呼吸衰竭死亡，認定男嬰父母明顯有照顧疏失，全案偵結後，依照過失致死罪將兩人起訴。

男嬰死亡後，社工曾到男嬰家中查訪，發現兩人還有另一個1歲半小女兒，也有發展遲緩等狀況，身上竟有遭咬傷的痕跡，比對兩人齒模後，發現咬痕與江女齒模相同，因此另依傷害罪起訴江女。