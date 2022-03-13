一週天氣「先高溫34°C再轉濕涼」！　 1圖秒懂週四後變天

▲未來一週天氣日夜溫差大。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局 ）



記者許展溢／台北報導

未來一週天氣暖暖的，氣象局提醒，西半部白天暖、清晨涼，日夜溫差大，接下來天氣近中午可能都會超過30°C，無明顯系統影響台灣，整體天氣穩定，中南部的內陸，高溫可能34°C或更熱，不過，17日週四後鋒面通過，北部東半部地區水氣增多，明顯轉涼。

氣象局指出，接下來一週主要天氣型態，西半部、金馬週四前留意霧或低雲影響能見度，西半部白天暖、清晨量，日夜溫差大。氣象局進一步說明，明天起至20日西半部暖晴、東半部偶陣雨，各地多雲到晴，只有台東仍偶陣雨，宜花地區、北部山區，午後局部短暫陣雨。整體偏暖，中南部內陸地區高溫可達33 °C，西半部日夜溫差大，留意穿著。

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氣象局表示，15日週二至17日週四，全台天氣穩定、溫暖，僅東半部、北部山區零星雨，午後中部山區零星陣雨，近中午持續溫暖、微熱，中南部內陸高溫達34 °C。

氣象局指出，週四晚間至週五鋒面過，北部東半部地區、中部山區，短暫雨，尤其週五，東北季風加上雲量增加，北台灣將轉涼，但中南部天氣還是熱，北台灣要到週六週日溫度才會回升，但到時北部東半部地區、中部山區仍有雨勢。

氣象達人彭啟明在臉書貼出，天氣風險公司分析師歐宗學提到，下波明顯的天氣變化預估會在週四晚上，鋒面接近並通過，有機會為台灣各地都帶來一波雨勢，而後續到下週末期間大氣都比較不穩定一些、水氣也稍多，因此還是有下雨的機會，不過影響的位置、時間由於春天的預報變動性相當大，目前還不太確定，建議可等到2、3天前再關注即可。