學者7問蔣萬安「敢承諾當市長台北房價不漲？」　分析選情不樂觀

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，與立委蔣萬安激烈交鋒。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安在質詢時，狂問行政院長蘇貞昌敢不敢承諾不會再大停電。對此，政治學者范世平13日也向蔣萬安提出「7問」，包括敢不敢承諾當選台北市長，台北房價不再漲？他認為，蔣萬安一改過去溫良恭儉讓形象，證明選情不樂觀。

蔣萬安在立法院質詢時，逼迫蘇貞昌敢不敢承諾不會再大停電，雙方引爆激烈口角，蘇貞昌回擊，「當年蔣中正還承諾要反攻大陸」。對此，學者范世平13日以此提出「7問」蔣萬安。

范世平問蔣萬安，敢不敢承諾他當上台北市長後內湖不塞車？敢不敢承諾他當上台北市長後人口不再負成長？敢不敢承諾他當上台北市長後房價不再上漲？

此外，范世平還問蔣萬安，敢不敢承諾他的名字絕對是蔣經國取的？敢不敢承諾他敢與蔣家後代一起驗DNA，證明自己是蔣家的第四代？敢不敢承諾他因為椎間盤突出所以真的無法當兵？但為何卻能打籃球？敢不敢承諾他會遵循祖父蔣經國所說，蔣家後代絕不會選總統？

范世平表示，蔣萬安在立法院激動拉高分貝質詢蘇貞昌，證明他參選台北市長選情不樂觀，只能用逼人表態的模式增加聲量，凸顯他對蘇貞昌的強硬，以吸引藍營選民與韓粉的支持。

范世平說，蘇貞昌的確迴避是否會大停電的問題，但蔣萬安若想打這種「逼人表態牌」，他自己也得針對別人的質疑一一表態，否則遇到敏感的問題就龜縮起來，卻要質疑蘇貞昌在迴避與牽拖，就顯得正當性不足。