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特斯拉：烏克蘭員工上戰場「照發3個月薪水」

▲▼特斯拉,Tesla,馬斯克,Elon Musk。（圖／路透）

▲特斯拉允諾，若烏克蘭員工上戰場，公司將繼續保留其職位，並繼續支付至少3個月的薪水。（圖／路透）

文／中央社

電動車大廠特斯拉（Tesla）寄發電郵給歐洲、中東和非洲地區（EMEA）員工表示，烏克蘭員工若被徵召上戰場，將可領到至少3個月薪水。

目前還不清楚，這項福利是否將擴大至北美和其他地區。

美國CNBC報導，特斯拉計畫3個月後，評估俄烏戰爭和旗下員工的情況，再決定是否要增加措施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月在俄羅斯展開侵略行動前，呼籲後備軍人返鄉保家衛國。

這封7日寄發的電郵，也讚揚特斯拉的員工協助SpaceX，將星鏈（Starlink）衛星網路服務帶到烏克蘭。SpaceX是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）投資的航太事業。

特斯拉的能源團隊組裝和提供鋰離子電池能源儲存系統，也就是特斯拉的家用蓄電系統（Tesla Powerwalls）在烏克蘭運作星鏈設備。

特斯拉員工利用區域內特斯拉認證的安裝業者捐出的變流器和充電線，組裝成星鏈和家用蓄電系統。

他們也在特斯拉位於柏林郊區的新廠，從可回收材料製造AC電源線，以利提供星鏈設備電力。

特斯拉在烏克蘭並沒有營運，但這封電郵中說，烏克蘭約5000名特斯拉車主，和其他電動車駕駛可以在波蘭、匈牙利和斯洛伐克境內的部分特斯拉超級充電站免費充電。

除了特斯拉以外，其他業者也在俄羅斯入侵烏克蘭後，推出因應措施。

美國的通用汽車（General Motors）和福特汽車（Ford）在莫斯科入侵後立即暫停俄國事業。

全球汽車業巨擘Stellantis於3月2日表示，公司已建立一個24小時運作的支援團隊，支持並監控該公司在烏克蘭的71名員工的健康和安全。

特斯拉未立即回應媒體的置評要求。

這封電郵由特斯拉北歐事業部主任坦根（Axel Tangen），代特斯拉EMEA人力資源主任哈利法（Mariam Khalifa）和EMEA資深主任沃德（Joe Ward）轉發。

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