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隱蔽性更勝蒼龍　海自最大噸位潛艦大鯨號服役抗中國

▲▼日本海上自衛隊新一代潛艦「大鯨號」正式入役，其3000噸排水量，刷新日本常規潛艦的最大噸位記錄。（圖／翻攝自Facebook／防衛省海上自衛隊 Japan Maritime Self-Defense Force）

▲日本海上自衛隊新一代潛艦「大鯨號」正式入役。（圖／翻攝自Facebook／防衛省海上自衛隊 Japan Maritime Self-Defense Force，下同。）

軍武中心／綜合報導

抗衡中國水下勢力，日本海上自衛隊宣布新一代潛艦「大鯨號」正式入役。該潛艦標準排水量達3000噸，刷新日本常規潛艦的最大噸位記錄，同時配備「赤龍號」（蒼龍級8號艦）的潛艦魚雷防禦系統，以及高性能呼吸管和光纖技術的先進聲納系統，優異的隱蔽性據稱不在蒼龍之下。

《共同社》報導，「大鯨號」於9日當天在負責建造的神戶市三菱重工業神戶造船所舉辦交付儀式，正式宣布該潛艇進入自衛隊編制，服役後將部署於神奈川縣橫須賀基地，負責日本周邊的警戒監控。

據日本官方數據披露，「大鯨號」標準排水量為3000噸，全長84米、最寬9.1米，乘員編制約70人。該潛艇採用全新鋰電池推進系統，以替代傳統的鉛酸電池，其水下航行時間超過蒼龍級所保持的2周左右的紀錄，標誌著日方鋰電池技術已相對成熟，滿足大規模裝備潛艇部隊的條件。

事實上為了抗衡中國海軍潛艇部隊近年快速的增長，同時提高東海海域的巡邏能力，日本政府於2010年決定將現有編制的16艘潛艦擴充到22艘。對此，防衛省採取一方面將親潮級潛艇服役時間由18年延長至24年，另一方面加速建造以蒼龍級和大鯨級為代表的新型潛艇因應。如今「大鯨號」服役後，將與10艘親潮級潛艇和11艘蒼龍級潛艇，共同構成日本海上自衛隊未來水下力量的核心要素。

▲▼日本海上自衛隊新一代潛艦「大鯨號」正式入役，其3000噸排水量，刷新日本常規潛艦的最大噸位記錄。（圖／翻攝自Facebook／防衛省海上自衛隊 Japan Maritime Self-Defense Force）

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