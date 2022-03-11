20年沒換！媽送LV皮夾捨不得丟　他曬「古董照」網驚呆：果然名牌

▲網友的LV錢包用了20年都沒換。（圖／翻攝自推特／@ika_po）

實習記者林郁婷／綜合報導

有些人十分念舊，一樣東西用了幾十年都捨不得丟掉。日本一位網友即分享自己用了20年的LV（Louis Vuitton）皮夾，從國中一直陪伴他到出社會工作，都捨不得換新的，只因為那是媽媽送的禮物。

根據《Grape》報導，推特網友「@ ika_po」近日分享2張照片，表示他國中時，媽媽就送他名牌「LV（路易威登；Louis Vuitton）」的皮夾，這個皮夾他一用就是20年，直到現在已經出社會工作，仍然沒有換過錢包。

從貼出的2張照片可以看到，一張是LV皮夾的正面照，可以看到表面有明顯的使用痕跡，錢包的邊緣已經脫皮，表面也有許多刮痕，部分皮革也已經斑駁，但右下方隱約還能看見品牌標誌；第二張則是側面照，裡面塞滿信用卡、收據和發票，多到讓皮夾看起來像顆球。

▲皮夾裡塞滿卡片以及發票、優惠券等紙張。（圖／翻攝自推特／@ika_po）

他也在配文裡表示，如果某天自己過世了，希望可以跟這個皮夾一起火化下葬，展現出對皮夾深厚的感情。

不少網友看了都相當感動，「如果我是你媽媽，看到你一直在使用這個皮夾，一定會非常開心」；還有人表示，果然名牌就是好，用多久都不會壞，「皮夾都快變成盒子了」、「這個形狀讓我想到昨天吃的肉捲」、「我也有一個用了30年的錢包！」