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社會 社會焦點 保障人權

疑被詐睹拉下鐵門討30萬！他嗆「鄭太吉」名號　不還就「做掉」

▲伊莉莎薇塔因忌妒心驅使而下手殺害妹妹。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

▲男子懷疑賭友作弊，將人關在鐵皮屋內並威脅不拿錢出來就叫鄭太吉的小弟來「處理」。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

記者蔡怡萍／屏東報導

屏東一名陳姓男子與王男、林男在某處鐵皮屋內賭博，陳男懷疑王、林2人聯合詐賭，竟將鐵門拉下，不准大家離開，並稱不把30萬元拿出來的話要叫鄭太吉的小弟「小平」出面，將2人帶走處理，王男女友鄭姓女子趁隙從鐵皮屋溜走並通報警方。屏東地院認為陳男將人關在鐵皮屋內限制行動，犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑4月。

判決指出，陳男與王、林等人在屏東里港果菜市場內的鐵皮屋聚賭，王男的鄭姓女友也在場聊天，隨後陳男認為王、林耍手段詐賭，便把鐵皮屋鐵門拉下，要求他們拿出30萬，不然要叫「鄭太吉」的小弟「小平」來將2人帶走處置，恐嚇「若帶走，就不像現在可以好好講了」，屋內3人害怕之餘，鄭女趁陳男不注意溜出去向警方報案，員警趕抵現場將人救出。

但陳男矢口否認有妨害行動自由的犯行，當時並沒有恐嚇王、林，只有請他們將不公平贏來的錢還給債主就好，只有出於善意勸2人將不正當的錢歸還給輸錢的人；且正是因為沒有限制他們行動，鄭女才能跑出去向警方報案。

但王、林、鄭女等人皆表示陳男在鐵皮屋內將鐵門拉下，並嗆出「鄭太吉」的名號，告訴他們若不把錢拿出來，就要烙人來「處理」，就不像現在可以好好講了。

而陳男所說的鄭太吉有黑道背景，1990年出獄後以買票方式當選屏東縣議員，後來成為議長，同時也經營賭場、工程圍標等，還曾公開吸毒、砸報社威脅等，其剽悍狂妄的行事作風曾語出「過高屏溪，殺人無罪」等狂言。2000年7月14日鄭太吉因殺人案遭判死刑定讞，同年8月2日即火速批准死刑執行令，成為台灣解嚴後第2快執行槍決伏法的死刑犯。

陳男後來向法院承認因覺對方作弊而衝動行事不恰當、感到後悔，也坦承犯罪；屏東地院審後認為陳男無前科、有犯意，認為將3人限制在鐵皮屋內，犯剝奪他人行動自由罪成立，判有期徒刑4個月，可易科罰金；但恐嚇威脅部分屬剝奪他人行動自由之部分犯行，未達恐嚇罪之餘地。

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