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英女王近衛隊員、議員之子赴烏參戰 　國防部急下令嚴禁

（圖／路透）

▲英國王室近衛軍（Household Division，或譯英國御林軍）。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭日前成立國際軍團，招募外籍人士前往參戰。英國國防部證實，多名退役與現役士兵疑已前往烏國響應；國防部也發出緊急聲明，禁止現役軍人前往烏克蘭。

英國國家廣播電台（BBC）報導，英國陸軍今天證實，少數士兵擅離職守，且可能「以個人身份」前往烏國。1名發言人說：「我們正強烈積極地鼓勵他們返國。」當局也禁止所有軍方人員前往烏克蘭，直到進一步通知。

陸軍發表聲明之前，「太陽報」（The Sun）報導，1名年僅19歲的「冷溪衛隊」（Coldstream Guards）成員離開溫莎軍營（Windsor barracks），並於上週末購買前往波蘭的機票；此外還有3名現役軍人離開軍營，似準備前往烏國參戰。

法新社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）上月27日曾說，若民眾想前往烏國參戰，一切取決於民眾自身意願。這番言論隨即遭到首相強生（Boris Johnson）辦公室反駁；政府澄清，外交部建議民眾不要前往烏克蘭；國防部也表示，參戰可能違法，並可能遭到起訴。

儘管如此，英國「衛報」（The Guardian）報導，現年30歲、曾在皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）服役5年的葛蘭特（Ben Grant）與其他6名英國退役軍人，已於上週末抵達烏克蘭。

葛蘭特的母親海倫（Helen Grant）是現任保守黨議員、曾任政府部長，目前出任強生的女童教育特使。

登上前往基輔的火車之前，葛蘭特在利維夫（Lviv）火車站告訴衛報記者，自己擁有3個孩子，退役後在伊拉克擔任私人保全，工作了一段時間。近日他看見一段電視畫面，顯示烏克蘭1間房子被炸毀，屋內傳出小孩的尖叫聲，他因此決定參戰，且他前往烏國之前並未告知母親。

他指出：「我們總共還會有100個人來，當他們都達到這裡後，將會很好。他們的背景各不相同，其中一些人非常、非常專業。」

先前俄羅斯警告，俄軍在烏國俘虜的「外國傭兵」不會被視為戰俘。對此格蘭特回應，這番言論嚇唬不了他。

他說：「如果我能在被抓前結束自己的生命，我可能會這樣做。我已做好心理準備，但希望這種情況不會發生。」

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天在議會表示，任何前往烏克蘭的現役人員「都將違法，當他們返國後，將因不假外出或擅離職守遭到起訴。」

至於一般民眾，華勒斯說：「我們強烈建議民眾不要加入這些軍人。」

儘管英國多次向烏克蘭提供武器，協助烏國抗俄，但政府屢次表明不會派遣軍隊至當地作戰。官方上週也警告現役軍人，前往烏克蘭協助應對俄軍入侵行動，可能讓俄國產生「錯誤認知」，藉此宣稱英國已經派軍參戰。

西方已表明不會在軍事上直接對抗俄羅斯，而北大西洋公約組織軍事聯盟國家（包括英國）也一再拒絕烏國總統澤倫斯基針對在烏設立禁飛區的呼籲。

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