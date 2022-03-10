台南府城「60年老店」無預警熄燈！經典「台式馬卡龍」沒了

▲台南府城「新裕珍餅舖」驚傳熄燈，經典「台式馬卡龍」沒了。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南中西區民權路「新裕珍餅舖」創立於1959年，門口的匾額上還印有早期的5位數電話號碼，可見餅舖至少跨越了半個世紀。「新裕珍餅舖」最著名的，就是「台式馬卡龍」，是許多台南人記憶中的味道，也是遊客愛買的伴手禮，但如今新裕珍餅舖也無預警熄燈。

「新裕珍餅舖」由柯姓老夫婦經營，柯師傅年輕時從麵包攤車起家，開始存錢購買店面，最後靠著西點麵包、喜慶蛋糕打出一片天；然而，柯師傅年紀大體力不堪負荷，轉而製作小西點，「牛力」（台式馬卡龍）立刻成為店內的招牌，也因脆脆粉粉的口感、甜甜的香氣成為大眾難忘的好味道。

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據悉，新裕珍餅舖的老闆透露關店的消息已久，今年1月多久疑似關門，許多網友得知熄燈消息後紛紛留言，「關門大吉，好可惜，吃不到，甜死人不嚐命的古早風味」、「阿公阿嬤兩老的手藝真的很好吃」、「吃不到了，老店歇業了，阿公阿嬤退休了」、「又一家60年老店，跑好幾趟都沒開，我的青春啊，非常不捨..謝謝阿公阿嬤服務60了幾年，成為許多台南人的共同回憶，辛苦了好好休息，祝福身體健康一切順利」、「很多老店你不走進去，下次就沒有機會了」。

▼「新裕珍餅舖」內知名的「台式馬卡龍」。（圖／翻攝新裕珍餅舖臉書）



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