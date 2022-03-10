中華電信iPhone SE3預購5分鐘搶完　果粉最愛這顏色

▲iPhone SE 3顏色。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今(10)日上午10點開放全新iPhone SE網路門市限量預約，獲果粉熱烈參與，5分鐘即預約額滿，顯示首款支援5G的全新iPhone SE，對於喜歡輕巧機型的果粉極具吸引力。

根據中華電信「iPhone SE新機果粉大調查」統計，果粉最想入手的機型前3名依序為：「iPhone SE 256GB 星光色」、「iPhone SE 256GB 午夜色」、「iPhone SE 128GB星光色」。

機型容量部分則以128GB及256GB為大宗，超過8成果粉喜愛。

顏色方面，以星光色最受歡迎，近5成客戶選擇，其次為午夜色，佔3成，可見iPhone SE經典色仍受果粉期待。

此外，蘋果今年推出的iPhone 13 Pro系列松嶺青色及iPhone 13系列綠色等全新新色人氣爆棚，客戶熱烈詢問，顯示蘋果旗艦機亦深獲果粉青睞。

全新iPhone SE以及iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max松嶺青色與iPhone 13、iPhone 13 mini綠色，將於3月18日在中華電信全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。