5年辦理1次！　桃園市工業及服務業普查處成立揭牌

▲桃園市工業及服務業普查處成立揭牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2021年工業及服務業普查處成立暨揭牌儀式，10日於市府舉行。市長鄭文燦表示，「工業及服務業普查」是政府每5年辦理1次的重要基本國勢調查，此次普查期間為今（2022）年6月1日至7月31日，並於5月18日至6月30日開放網路填報作業。

鄭文燦說，市府配合中央普查需求，於今日成立「桃園市工業及服務業普查處」，預計動員超過800位人力，訪查超過13萬家廠商。普查員將以「3不+2會」訪查原則，親切委婉說明普查用意，而普查結果更可成為市府未來制訂各項產業、經濟政策和建設的重要依據，吸引更多產業投資及人口發展。

鄭文燦指出，此次普查範圍包括公司、商號、工廠及診所等廠商對象，目前桃園公司登記及商業登記各約6萬5,000家、工廠登記約1萬2,000家、診所則有1,600家。市府派出的每位普查員都會落實「3不+2會」普查原則，「不」會洩漏受查廠商資料給任何人，也「不」會詢問與普查表無關的資料，更「不」會要求提供帳戶或存摺；同時「會」佩戴普查員證，也「會」遞（寄）送函文給受查單位，方便廠商識別。

鄭文燦談到，主計處平時負責市府預算收支，同時也配合中央執行各項統計及普查業務，包括農林漁牧普查、人口普查等，此次工業及服務業普查由經發局、衛生局、主計處及各區公所等單位，共同推動辦理，相信以同仁的專業和耐心，一定可以圓滿完成任務。

主計處長林世杰表示，此次普查主軸為「工商普查逗陣來，臺灣經濟亮起來」，凡從事工業及服務業部門，且設有固定處所者的廠商，不論為公營或民營，公司組織或非公司組織，已登記或未登記，均為本次普查之受訪廠商。